Stiamo vivendo un inizio di settimana ancora di stampo primaverile nonostante il calendario ci indica che siamo ancora all’interno dell’Inverno astronomico. Seppur con qualche disturbo a spasso per il Paese infatti, il meteo si mantiene tutto sommato tranquillo, ma soprattutto troppo mite per la stagione.

Nel corso della settimana ci sarà comunque occasione per vedere il ritorno della pioggia e per registrare anche una moderata stemperata delle colonnine di mercurio che piano piano torneranno ad attestarsi più vicine alla media climatologica del periodo.

Ma in questa sede vogliamo occuparci di quanto accadrà nel corso del prossimo fine settimana quando secondo gli ultimi aggiornamenti sembra probabile il ritorno della pioggia, almeno per alcune regioni d’Italia.

Ma andiamo con ordine. Dopo una parentesi stabile che durerà da almeno fino a Venerdì, il Sabato pare iniziare con il piede giusto e dunque in un contesto meteo stabile, mite di giorno e freddino la notte specialmente al Nord.

Entro sera però una nuova perturbazione atlantica si avvicinerà a grandi passi al nostro Paese portando nubi sempre più dense a carico della regioni di Nordovest, della Sardegna e dell’alto comparto tirrenico. Nel corso della serata sarà anche possibile qualche pioggia sulle regioni di Nordovest e sulla Sardegna.

Pare evidente dunque come ci siano tutti i presupposti per vivere una Domenica non certo all’insegna del bel tempo. Anzi, già dal mattino tutto il Nord e gran parte del Centro saranno sotto uno spesso tappeto di nubi foriere di piogge sparse e anche qualche nevicata sui rilievi alpini possibili anche sotto i 1000m di quota.

Pochi saranno gli effetti per quanto riguarda il Sud dove gli unici disturbi saranno possibili esclusivamente sul distretto del basso Tirreno.

Sul fronte termico le uniche differenze saranno ovviamente a carico della Domenica specialmente per le regioni del Centro e del Nord dove saranno costrette a calare di qualche grado per via dei capricci del meteo.