Se ne va alla volta delle isole greche il vortice che in questi ultimi giorni ha portato qualche disturbo sul fronte meteorologico ed anche qualche grado in meno su quello climatico.

Ora la pressione tende ad aumentare sul bacino del Mediterraneo e l’atmosfera non farà altro che ritrovare una solida stabilità. Insomma, prepariamoci ad alcuni giorni ben soleggiati a tratti anche molto limpidi grazie alle fresche e molto secche correnti da Nord che manterranno anche un clima meno tiepido rispetto ai giorni.

Sarà proprio sul fronte termico dove registreremo un’evidente insidia. Ci riferiamo al ritorno del freddo notturno che si farà sentire almeno fino alle porte del weekend.

Per freddo notturno intendiamo temperature tipicamente invernali, prossime allo zero, capaci di riportare le tante temute gelate tardive che potrebbero essere ancora più dannose visto il caldo fuori stagione dei giorni scorsi che ha inevitabilmente accelerato il risveglio della vegetazione.

Ma quali saranno le zone a rischio? Senza se e senza ma saranno sicuramente le vallate alpine, alcuni tratti di periferia e di aperta campagna della pianura Padana e anche le valli più interne del Centro. Qui i termometri potranno scendere fino a toccare la soglia del gelo.

Ma un bel freddino si farà sentire anche nelle principali città del Nord e del Centro come a Torino, Milano, Bologna con temperature minime di poco sopra lo zero (3/4°C) o come a Firenze e Roma (5/6°C)

Il bel tempo però favorirà un clima decisamente più gradevole nelle ore centrali del giorno e nel pomeriggio quando avremo temperature abbastanza vicine alle medie climatologiche del periodo.

Interessanti novità, sia sul fronte meteo che su quello termico, ci attendono invece a cavallo del weekend, ma di questo ne parleremo nei prossimi aggiornamenti.