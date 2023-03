Buona domenica carissimi lettori del MeteoGiornale.it, siamo davvero agli sgoccioli dell’ondata di maltempo che ci ha accompagnato per tutta la settimana soprattutto sulle regioni del sud. Il ciclone Juliette è ormai alle battute finali e apporterà le ultimissime piogge quest’oggi su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale. Poi le condizioni meteo miglioreranno vistosamente!

Dal satellite si evince la bassa pressione ancora posta a ridosso della Puglia, ma in netto indebolimento rispetto ai giorni scorsi. Attorno a questo minimo di bassa pressione si muovono piccoli nuclei instabili, in grado di generare anche degli improvvisi forti acquazzoni. Questi fenomeni coinvolgeranno in modo più diretto la Puglia meridionale, mentre piovaschi isolati raggiungeranno la Basilicata, la Calabria meridionale e la Sicilia settentrionale, tra palermitano e messinese. Le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi velocemente nel corso della giornata.

Sul resto d’Italia ben poco da segnalare: il tempo risulterà stabile per l’intera giornata con Sole o al più qualche nube qua e là. Le temperature sono attese in aumento ovunque.

E poi? Il ciclone Juliette si esaurirà del tutto entro il termine della giornata, ma già da lunedì dovremo aspettarci un nuovo cambiamento del tempo. Le correnti da ovest/sud-ovest torneranno a soffiare nel Mediterraneo grazie alla formazione di alcune perturbazioni sull’Atlantico orientale. Questi fronti apporteranno precipitazioni sparse sulle regioni tirreniche e al Nordest, ma gli elementi salienti della prossima settimana saranno senza dubbio i venti sostenuti di libeccio e l’aumento marcato delle temperature.

A partire da mercoledì, giorno della festa della donna, ci aspettiamo un aumento netto delle temperature ben oltre le medie del periodo. Le massime potranno superare agevolmente i 18-20°C sotto i sostenuti venti di libeccio specie sul versante adriatico e le isole maggiori. Ma chi si aspetta meteo primaverile si sbaglia di grosso! Il tempo sarà per lunghi tratti della settimana instabile, in virtù dei venti sostenuti libecciali e degli occasionali piovaschi/acquazzoni.