Come un fulmine a ciel sereno, dopo la mitezza delle scorse ore, ecco le piogge su diverse località del medio-basso Adriatico. Cosa succede? Ebbene come previsto il maltempo è tornato in Italia grazie ad una blanda incursione più “fredda” alle alte quote proveniente dai Balcani. Questa sta generando un veloce guasto delle condizioni meteo su Abruzzo, Molise e Puglia centro-settentrionale dove troviamo piogge e acquazzoni sparsi.

Sul resto d’Italia troviamo tempo più stabile, soprattutto al nord e sul lato tirrenico dove splende quasi ovunque il Sole. Si sono placate le correnti di libeccio e ponente che per giorni hanno sferzato la nostra penisola, ora toccherà al maestrale soffiare sui settori meridionali dal pomeriggio.

Ma dove pioverà in giornata? Attualmente piove su Abruzzo meridionale, Molise e Puglia centro-settentrionale, ma nel corso della giornata questo piccolo fronte freddo porterà precipitazioni sparse anche su Basilicata, Salento, Calabria e zone interne della Campania. Sul versante adriatico, invece, avremo un graduale miglioramento del tempo col passare delle ore.

Sarà una perturbazione molto rapida: già da stasera avrà quasi totalmente abbandonato l’Italia. Il maestrale prenderà il sopravvento e avremo un leggero calo delle temperature dopo i valori primaverili dei giorni scorsi. Ma sarà solo un calo momentaneo, considerando che da domani le temperature torneranno a salire su tutta Italia per il ritorno delle correnti da sud-ovest.

Sarà il preludio ad un peggioramento ormai certo che da lunedì sera approccerà il nord e nelle successive 48-60 ore coinvolgerà gran parte d’Italia con venti freddi e precipitazioni diffuse. Non mancheranno anche i temporali nella prima fase del guasto meteo, tra lunedì sera e martedì mattina, quando il fronte caldo della perturbazione attraverserà gran parte del nord e dell’alto Tirreno: in questo frangente ci aspettiamo accumuli interessanti a ridosso dell’arco alpino tra Lombardia e Friuli, oltre che sulla Liguria centro-orientale.