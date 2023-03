Marzo sta volgendo al termine e lo farà con un nuovo rinforzo della pressione su tutta Italia, con annesso importante aumento delle temperature e condizioni meteo stabili. “Ma il tepore non durerà a lungo e rischia nuovamente di essere spazzato via nei primi giorni di Aprile”, premette il nostro Raffaele Laricchia nella consueta intervista settimanale.

ANDREA MELONI (Amministratore di Meteogiornale.it): “Torna il maltempo ad Aprile?”

RAFFAELE LARICCHIA (tecnico meteorologo): “Le probabilità del ritorno delle perturbazioni cresce di ora in ora. Questo fa a confermare la nostra tendenza dei giorni scorsi circa il cambio di circolazione tra Atlantico ed Europa che ha quantomeno mosso le acque e favorito periodi un po’ più dinamici. Insomma i lunghi periodi dominati da opprimenti anticicloni su tutta Italia sembra stiano lasciando spazio ad incursioni instabili sempre più frequenti. Proprio nei primi giorni di Aprile un’altra perturbazione atlantica potrebbe raggiungere il Mediterraneo con piovaschi e temporali”.

ANDREA MELONI: “Una domenica delle Palme bagnata?”

RAFFAELE LARICCHIA: “La perturbazione appena citata potrebbe causare piogge e rovesci, anche temporali, sulle regioni del centro e del sud, oltre che sporadicamente sul Nordest. Vedo il Nordovest sempre ai margini delle situazioni più instabili anche in questo avvio di Aprile. Da valutare un possibile ritorno del maltempo anche sulle regioni nord-occidentali, duramente colpite dalla siccità, nel corso della settimana Santa”.

ANDREA MELONI: “Ma tornerà il freddo durante la settimana Santa?”

RAFFAELE LARICCHIA: “Molto probabile al momento. Tutti i centri di calcolo propendono per la discesa di aria più fredda di origine artica all’interno del Mediterraneo dall’inizio della prossima settimana. Fino alla domenica delle Palme non ci saranno grandi variazioni (anzi localmente potremo ancora sfiorare i 19-20°C dove splenderà il Sole). Ma dal 3 Aprile potremmo ritrovarci in un contesto molto più freddo da nord a sud, che ci costringerà a metter nuovamente mano ad abiti invernali.”.

ANDREA MELONI: “Sarà così fino a Pasqua?”

RAFFAELE LARICCHIA: “Le tendenze ci dicono che l’instabilità e le temperature inferiori alle medie del periodo potrebbero farci compagnia per buona parte della settimana Santa. Davvero difficile, anzi impossibile, ad ora affermare il meteo che ci sarà in Italia a Pasqua. Su questo punto ci tornerò tra qualche giorno!”.