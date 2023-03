Un vortice ciclonico sta attraversando il nostro Paese e si sposterà molto rapidamente verso le aree del basso Adriatico per poi dirigersi verso la Grecia.

Un passaggio assai rapido ma non certo indolore visto che nel suo allontanamento attiverà tese e fresche correnti Nordoccidentali che daranno luogo nelle prossime ad alcuni importanti contrasti.

Mentre sulle regioni del Nord e sul versante tirrenico rinforzeranno comunque i venti ma tornerà una discreta quiete meteorologica, sul comparto adriatico e al Sud invece si andranno a creare le condizioni ideali per lo sviluppo di improvvise celle temporalesche proprio a causa del contrasto tra le nuove masse d’aria fresca in arrivo e le attuali miti temperature che avvolgono un po’ tutto il Bel Paese.

Nel corso di questo Mercoledì 15 Marzo dunque, le regioni del medio e basso Adriatico e parte del Sud vivranno una parentesi a tratti instabile con la possibilità di rovesci anche temporaleschi. Una situazione che potrebbe inoltre generale anche isolate ma insidiose grandinate.

Tra le regioni più a rischio troviamo soprattutto il Sud ed in particolare l’area del basso Tirreno come la Calabria e il settore Nordorientale della Sicilia. Qui le temperature sono ancora molto miti e i contrasti con l’aria fresca saranno dunque più evidenti.

Prestare dunque attenzione nelle prossime ore in quanto, nonostante non siamo certo in piena Estate, l’attività temporalesca è comunque in grado di provocare alcuni disagi anche in questo periodo dell’anno.

Entro la tarda sera e la notte però, il quadro meteorologico darà importanti segnali di miglioramento in prospettiva di una fase nuovamente tranquilla che dovrebbe accompagnarci almeno fino al weekend.

Vedremo se nei prossimi aggiornamenti tale tendenza sarà confermata.