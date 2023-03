Un fronte d’aria fredda attraversa il nostro Paese dove i venti si orienteranno dai quadranti settentrionali con evidenti conseguenze anche sul fronte climatico. Sarà questa una delle notizie più importanti dei prossimi giorni.

Ebbene si, calano le temperature e su alcune zone anche di parecchi gradi. D’altronde adesso sta facendo troppo caldo sul nostro Paese avvolto da un clima forse più da Maggio che da fine Marzo.

Andiamo con ordine e cerchiamo di capire quando arriverà il freddo e soprattutto dove si avvertirà maggiormente.

Tra Domenica e Lunedì, complice una maggior instabilità atmosferica dovuta al transito dell’annunciato fronte freddo, le colonnine di mercurio perderanno qualche grado rispetto ad oggi anche se il clima si manterrà comunque abbastanza mite o al massimo consono al periodo.

Le cose invece cambieranno in forma più marcata in quel di Martedì quando i venti freddi si faranno via via sempre più sostenuti. Sul lato tirrenico si farà sentire il Maestrale mentre sul versante opposto, quello Adriatico, soffieranno tesi venti da Nordest. Bora e Grecale per intenderci.

Saranno però proprio questi venti freddi e secchi a riportare il sereno su gran parte del Paese , ma costringendo così le temperature a subire un brusco crollo soprattutto di notte al Nord e nelle zone interne del Centro.

La notte infatti, complici i maggiori rasserenamenti, toccheremo valori tipici di fine Inverno con anche il rischio di gelate.

Ma il freddo si farà sicuramente sentire pure di giorno anche a causa della ventilazione assai sostenuta. Tuttavia il buon soleggiamento riuscirà a contenere la diminuzione dei termometri mantenendoli tutto sommato su valori non particolarmente distanti dalla media del periodo.

Questa parentesi di fine Inverno però avrà vita breve in quanto già tra Mercoledì e Giovedì l’alta pressione africana cercherà di riprendersi il maltolto riportando così non solo un’ulteriore stabilità atmosferica ma facendo nuovamente salire le colonnine di mercurio, da Nord a Sud.

Insomma, il freddo tornerà, ma sarà davvero una toccata e fuga.