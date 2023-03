Meteo per oggi – Aria particolarmente mite per il mese di marzo sta attraversando il Mediterraneo sebbene in assenza di un vero e proprio campo di alta pressione. Difatti si tratta di un flusso leggermente instabile legato ad una depressione ben più ampia situata sull’Europa nord-occidentale, motivo per cui troviamo parecchia nuvolosità sui settori tirrenici ed anche qualche pioggia sparsa. Nella notte non sono mancate altre forti nevicate sulle Alpi di confine del Piemonte e della Valle d’Aosta, generalmente oltre i 1800-2000 metri.

Nel complesso, però, sarà una giornata gradevole quest’oggi su gran parte dello Stivale. Il mite libeccio soffierà indubbiamente sui settori tirrenici e in Appennino, oltre che sull’arco alpino con raffiche sostenute. Il vento da sud-ovest traghetta umidità sui versanti tirrenici dove si generano nubi e rari fenomeni, mentre sui versanti adriatici e sull’arco ionico il tempo è più soleggiato e l’aria ben più secca.

Anche a livello termico ci saranno delle differenze: sul lato tirrenico e il Triveneto avremo temperature più basse in virtù della maggior umidità e della presenza di nubi. Mentre sul lato adriatico, l’arco ionico e il Nordovest potremo raggiungere temperature da piena primavera, anche superiori ai 21°C. Alle ore 9 già si registrano picchi di 18-19°C su Puglia, Molise, Abruzzo, Marche, Romagna. Addirittura fino a 20-21°C sulle coste palermitane!

Il clima mite ci farà compagnia ancora per diversi giorni, ma ciò non significa che il tempo sarà sempre stabile! Domani 10 marzo dovremo fare i conti con un’improvvisa perturbazione caratterizzata da impetuosi venti di ponente e maestrale, i quali sferzeranno centro, sud e isole maggiori. Avremo anche delle piogge sparse ed un lievissimo calo termico, ma nulla di clamoroso!

Per un calo termico più interessante dovremo attendere la metà di marzo, quando potremmo imbatterci in un condizioni meteo più invernali grazie ad un affondo nord-atlantico nel pieno del Mediterraneo.