Le nubi tornano a ricoprire gran parte del centro-nord, segno dell’avvicinamento di una perturbazione atlantica. Sarà proprio questa perturbazione a riportare un po’ di piogge e qualche temporale tra stasera e martedì, scorrendo molto velocemente da nord verso sud. Subito dopo torneranno condizioni meteo stabili e via via sempre più miti, tanto che riusciranno ad affacciarsi anche le prime correnti calde della stagione.

Ma quindi che finale di Marzo ci aspetta? Proviamo a farci largo tra le innumerevoli incertezze delle simulazioni modellistiche, tracciando due periodi di potenziale interesse. Escludiamo ovviamente il tempo fino a martedì, ormai certo di essere instabile per diverse nostre regioni.

Periodo tra 22 e 26 Marzo – Saranno giorni più stabili su buona parte della penisola, in particolare al centro e al sud grazie al rinforzo dell’alta pressione. Le temperature aumenteranno sensibilmente nei giorni di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 fino a raggiungere i fatidici 24-25°C, ovvero temperature tardo-primaverili che nulla hanno a che fare con Marzo. Qualche incertezza in più per il nord Italia, dove l’aumento termico potrebbe essere più contenuto e delle infiltrazioni umide atlantiche potrebbero determinare addensamenti e piovaschi.

Periodo tra 27 e 31 Marzo – Qui i dubbi aumentano vertiginosamente come normale che sia a così tanti giorni di distanza. Vi abbiamo a lungo parlato nei giorni scorsi di un finale di Marzo più piovoso ed effettivamente questa tendenza ha ancora discrete probabilità di successo. Dopo la ripresa dell’anticiclone potremmo assistere ad un nuovo strappo nord-atlantico che favorirebbe un brusco calo termico ed il ritorno di piogge e rovesci nell’arco di un paio di giorni. Dapprima verrebbe coinvolto il nord, successivamente centro e sud.

Si tratta solo di ipotesi a lungo termine che necessiteranno di ulteriori conferme nei prossimi giorni prima di poterle tramutare in previsioni quantomeno affidabili. Per il momento stabiliamo solo due punti fermi: il ritorno delle piogge sparse tra stasera e martedì ed il successivo rinforzo dell’anticiclone con condizioni meteo stabili e miti.