Buongiorno cari lettori di MeteoGiornale.it ed un augurio speciale a tutte le donne che ci seguono! È una festa della donna incertezza su tante regioni a causa dei venti di libeccio via via sempre più sostenuti che traghettano non solo aria tiepida ma anche tanta umidità sui settori tirrenici e sulle Alpi. Le condizioni meteo, pertanto, risultano variegate da regione a regione soprattutto perché ci troviamo in assenza di una vera e propria perturbazione organizzata.

Il vento umido sud-occidentale genera addensamenti sul lato tirrenico, dove non mancano locali piovaschi o acquazzoni come su Lazio e Campania. Un po’ di nubi di passaggio anche in Puglia, ma senza particolari fenomeni. Addensamenti compatti li ritroviamo anche sulle Alpi occidentali, perlopiù sui settori di confine e i versanti esteri: qui agisce lo “stau“, ovvero il sollevamento forzato dell’umidità in presenza dei monti che tende a condensare con più facilità e a produrre nubi ricche di precipitazioni.

Per tal motivo sono in atto nevicate abbondanti sui confini di Piemonte e Valle d’Aosta. Sul versante padano il tempo è più stabile e le temperature aumenteranno sensibilmente tanto da offrire condizioni meteo simil-primaverili. Situazione analoga anche lungo il versante adriatico dove prevale il Sole ed un clima più gradevole.

Tutta la giornata proseguirà su quest’onda, con l’unica variazione che riguarda il vento di libeccio. Le raffiche tenderanno ad intensificarsi gradualmente nel corso della giornata specie su Sardegna, litorali tirrenici, Emilia Romagna e lungo la catena appenninica. Non escludiamo raffiche superiori ai 40-50 km/h. Il vento sarà ancor più forte nelle prossime 48 ore, in particolare nella giornata di venerdì quando verrà a crearsi un grande divario di pressione tra l’Italia ed il centro Europa, ma di questo ne parleremo in modo più approfondito nelle prossime ore.

Quali temperature raggiungeremo oggi? Sarà una festa della donna gradevole su gran parte d’Italia, ma le condizioni meteo più primaverili le percepiremo sulla Val Padana centro-occidentale, sul lato adriatico ed il versante ionico. Le massime potranno raggiungere agevolmente i 18-20°C! Sui versanti tirrenici e laddove persisteranno le nubi avremo qualche grado in meno, ma certamente non clima freddo!