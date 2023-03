In questi minuti l’Europa è letteralmente divisa in due sia sul lato termico che su quello barico. Tutta l’Europa centro-settentrionale è alle prese con un vasto nucleo freddo polare che sta determinando condizioni meteo pienamente invernali con neve fin sulle coste della Gran Bretagna e del mar del Nord. Il settore meridionale, tra cui il Mediterraneo, fa i conti con correnti più tiepide oceaniche e nord-africane che generano un clima pienamente primaverile.

Ma sarà così anche nei prossimi giorni? Ebbene no: lo scacchiere barico europeo subirà ulteriori modifiche nei prossimi giorni ed anche l’Italia potrà dire la sua in ottica invernale dopo questo assaggio di primavera. Una prima veloce perturbazione è attesa venerdì, ma le piogge saranno prevalentemente deboli a discapito dei venti molto forti su buona parte del centro e del sud.

Il brusco ritorno di correnti più fredde e instabili è previsto per metà mese, ovvero nei giorni di martedì 14 e mercoledì 15 marzo. Un’altra saccatura nord-atlantica riuscirà a raggiungere l’Europa e ad affondare fin sul Mediterraneo centrale dando vita ad un veloce ma incisivo peggioramento. Il fronte caldo di questa perturbazione potrebbe generare precipitazioni diffuse e anche a intense, tanto che non escludiamo il ritorno dei temporali.

Martedì 14 le piogge e i temporali coinvolgeranno il nord, a partire proprio dal dimenticato Nordovest alle prese con la siccità. A seguire, nella giornata successiva, il maltempo invaderà anche centro e sud. Avremo anche un diffuso calo delle temperature al passaggio di questa perturbazione, ma ovviamente non dovremo aspettarci temperature da far battere i denti o da far tornare la neve a bassa quota! Farà più freddo senz’altro, considerando che arriveremo a questo peggioramento con parecchi gradi al di sopra delle medie del periodo.

Dalle ultime emissioni dei centri meteo il calo termico servirà per rientrare nelle medie tipiche di marzo o al più scendere al di sotto di esse di appena qualche grado. La neve scenderà in montagna sulle Alpi e in Appennino, occasionalmente anche in alta collina.