L’annunciato peggioramento si è concretizzato nel corso della notte a partire dalle regioni nord-occidentali. Le condizioni meteo sono peggiorate rapidamente per l’arrivo di un fronte temporalesco dalla Francia, il quale ha scatenato acquazzoni e tuoni su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia.

Sono caduti dai 5 ai 50 mm di pioggia in poche ore: gli accumuli più elevati a ridosso dei monti grazie all’effetto stau che amplifica la portata delle precipitazioni. Ora è in atto un graduale miglioramento al Nordovest, mentre il maltempo si sta concentrando sul Nordest. Proprio sul Triveneto il maltempo persisterà per gran parte della giornata, per cui sarà più probabile registrare accumuli di pioggia sostanziosi a ridosso dei monti.

Forti nevicate stanno interessando l’arco alpino al di sopra dei 1300-1500 metri, ancor più in alto sull’Appennino settentrionale. A proposito: acquazzoni e temporali stanno pian piano muovendosi verso est ed ora stanno coinvolgendo Liguria orientale e alta Toscana.

Nelle prossime ore le piogge, un po’ più deboli, si estenderanno anche su Toscana centro-meridionale, Lazio. Tra pomeriggio e sera fenomeni attesi anche su Marche, Umbria, Abruzzo, Campania, Calabria tirrenica e Puglia settentrionale. Ma parliamo di piogge deboli, al più moderate accompagnate da qualche tuono.

Nel frattempo si rinforzerà il vento di maestrale, impetuoso, su tutta la Sardegna. Si prevedono raffiche di burrasca superiori ai 70-80 km/h. Entro sera vento di ponente sempre più forte su Sicilia e Calabria. Altrove soffierà un moderato vento di libeccio con qualche raffica un po’ più forte su Toscana, Marche, Lazio.

La perturbazione si muoverà verso est nella giornata di mercoledì 15 marzo, per cui gli ultimi fenomeni coinvolgeranno i settori adriatici mentre avanzerà un consistente miglioramento da ovest. Sarà il vento protagonista principale di mercoledì, assieme al netto calo delle temperature dovuto all’intrusione di aria fredda dai Balcani. Le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente tra giovedì, venerdì e sabato grazie ad un breve ritorno dell’anticiclone.