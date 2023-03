E’ vero che la primavera meteorologico è iniziata il primo di Marzo, ma è altrettanto vero che quella ufficiale, cioè quella astronomica, inizierà il 20 di Marzo.

In questo lasso di tempo ci si dovrebbe attendere giornate ancora freddine, con occasione di vedere piogge generose e altrettanto generose nevicate sulle nostre montagne.

Ed invece, nonostante qualche rovescio e alcuni temporali a spasso per le regioni del Centro e del Sud, da alcuni giorni la stagione dei fiori ha preso anzitempo il sopravvento sul fronte termico con valori che hanno ormai raggiunto la soglia dei 20°C su molte regioni del Paese. Insomma, un caldo davvero fuori stagione.

Tuttavia, nei prossimi giorni, l’atmosfera farà di tutto per riportare le cose al loro posto, ma non sarà certo un’impresa facile e nemmeno sappiamo se andrà a buon fine.

Intanto un primo tentativo ci sarà proprio in quel di Domenica quando le correnti d’aria sul nostro Paese gireranno da Nord con l’arrivo di masse d’aria meno calda a tratti anche fresca che non solo porteranno una moderata flessione dei termometri, ma riusciranno a mantenere attive alcune note d’instabilità che si limiteranno però ad interessare le sole aree del basso Tirreno.

Dopo questo primo piccolo passo verso un contesto meno caldo per la stagione, si dovrà attendere la giornata di Martedì 14 per vedere qualche cambiamento anche sul fronte meteo, in quanto sembra molto probabile l’arrivo di una perturbazione atlantica anche ben organizzata che potrebbe attraversare da Nord a Sud tutto il Paese.

Sarebbe una ghiotta occasione per le nostre terre assetate intente così ad accumulare preziosi quantitativi di pioggia e perché no di neve per i nostri rilievi specialmente per quelli del Nord dove il deficit idrico è decisamente più importante rispetto a quelli del Centro e del Sud.

Rimaniamo tuttavia in attesa di ulteriori conferme circa questo possibile peggioramento. Il mese di Marzo come spesso accade è sempre pronto ad improvvisi voltafaccia, di conseguenza lo sono spesso anche le previsioni.