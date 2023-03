Sole e caldo, pioggia e freddo, questa è la Primavera! Da sempre considerata come uno dei periodi più agitati dell’anno dove i famigerati ribaltoni meteo sono all’ordine del giorno.

Ora stiamo vivendo una di quelle parentesi in gran parte stabili e caratterizzate da un contesto termico decisamente mite, anzi, pure troppo per il periodo. Le temperature infatti stanno toccando valori più estivi che primaverili come ad esempio sulle due Isole Maggiori e anche su molti distretti del Sud.

Ma per gli amanti delle belle e calde giornate di sole arrivano cattive notizie dagli ultimi aggiornamenti in nostro possesso. Non si tratta di una novità bensì di una semplice conferma in merito a quanto annunciato già da giorni. Ebbene, da Domenica, l’atmosfera si prepara a subire l’ennesimo ribaltone che ci proietterà verso alcuni giorni più capricciosi, ma soprattutto più rigidi.

La ragione va ricercata in una perturbazione che prende le sue origini dalle fredde e lontane terre artiche e che già da Domenica porterà i primi severi disturbi e un primo e generale calo delle temperature.

Un vero e proprio collasso termico però lo registreremo agli inizi della prossima settimana quando venti molto freddi dai quadranti Nordorientali sferzeranno in lungo e in largo su tutto il Paese costringendo le temperature a perdere anche 8/10°C rispetto a questi giorni.

Insomma, passeremo da una fase praticamente estiva ad un nuovo colpo di coda invernale più avvertibile di giorno al Centro e al Sud per via dei capricci meteo e la notte al Nord dove i cieli sereni contribuiranno a far calare bruscamente le colonnine di mercurio riportando inoltre alto il rischio delle tanto temute gelate tardive.

Le cose poi potrebbero volgere verso un nuovo cambiamento intorno a metà settimana quando l’alta pressione cercherà di riprendersi maltolto favorendo un ritorno ad un clima via via più mite. Attendiamo conferme.