Sta prendendo forma una vera e propria ondata di freddo nella prima settimana di Aprile, proprio nel momento in cui tutti si aspetterebbero giornate sempre più miti e piacevoli. Non c’è nulla di certo al momento, ma l’evoluzione meteo tendente al freddo e al maltempo sta prendendo il sopravvento su qualsiasi altro scenario.

Già nel week-end delle Palme la stabilità abbandonerà velocemente l’Italia e potremo tornare a fare i conti con tanti rovesci e temporali, seppur senza grandi scossoni sul lato termico. Le temperature, almeno fino al 2 Aprile, saranno piuttosto alte e addirittura potranno sfiorare i 19-20°C laddove splenderà il Sole. L’apice della mitezza sarà raggiunta negli ultimi due giorni di Marzo, quando sfioreremo i 24-25°C su centro e sud Italia.

Da lunedì 3 Aprile sembrano aprirsi scenari invernali per il Mediterraneo. Proprio nel pieno della settimana Santa rischia di palesarsi un affondo freddo artico-continentale, una vera e propria retrogressione fredda che regalerebbe diversi giorni di freddo anomalo per Aprile, oltre che tante occasioni di maltempo. Difficile parlare di neve a bassa quota al momento, ma il calo termico che ne verrebbe fuori sarebbe in grado di riportare i fiocchi bianchi almeno a quote di alta collina.

Inoltre i contrasti termici sarebbero davvero notevoli: il Sole sempre più alto e forte riscalderà il suolo, amplificando i moti convettivi come spesso succede tra Primavera ed Estate. Al passaggio dell’aria molto fredda sui terreni più caldi è facile assistere allo sviluppo di forti temporali, grandinate e colpi di vento.

Ma quanto potrebbe far freddo? Nel periodo tra 3 e 5 Aprile le temperature potrebbero scendere ovunque al di sotto delle medie del periodo e anche di parecchio. Nella cartina seguente possiamo notare un’anomalia meteo di 10°C sulle regioni centrali e adriatiche, il che sta ad indicare almeno 10°C sotto le medie del periodo tra 3 e 4 Aprile. Insomma si tratterebbe di freddo tipico del pieno dell’Inverno, totalmente fuori stagione.