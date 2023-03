Maltempo, temporali e freddo torneranno a scorrazzare nel Mediterraneo tra domenica e l’inizio della prossima settimana. La tendenza meteo è sempre più probabile, considerando che tutti i centri di calcolo concordano col ritorno delle correnti nord-atlantiche. Tutto questo non prima di aver assaporato temperature tardo primaverili nei prossimi tre giorni grazie al rinforzo dell’anticiclone.

Insomma dovremo fare i conti con notevoli sbalzi di temperatura: prima la mitezza a tratti eccessiva, poi il colpo di coda invernale che non t’aspetti. Una saccatura fredda nord Atlantica invaderà il nord Italia nella giornata di domenica, poi a seguire anche centro e sud Italia nella giornata di lunedì. I forti contrasti termici determineranno piogge e locali intensi temporali, i primi di chiaro stampo primaverile, che potrebbero dar vita a grandinate e colpi di vento violenti.

Nel frattempo avrà inizio il calo delle temperature, soprattutto laddove subentreranno i temporali a rovesciare aria fredda nei bassi strati. Per il netto calo delle temperature occorrerà attendere lunedì sera, martedì e mercoledì: aria ben più fredda proveniente dai Balcani scivolerà sulle regioni adriatiche e del sud, gettandoci di fatto nel pieno dell’Inverno.

Le temperature potrebbero scendere sotto le medie del periodo di almeno 8-10°C sulle regioni centrali e meridionali. Considerando che qualche giorno prima registreremo temperature di 5-7°C superiori alle medie, è chiaro che il contraccolpo si farà sentire, ed anche nitidamente! La sensazione del freddo sarà acutizzata dall’azione del forte vento di tramontana che sferzerà centro e sud.

Ma la neve? Qualche nevicata potrebbe mostrarsi lungo l’Appennino fino a quote di alta collina tra lunedì sera e le prime ore di martedì, ma per il resto si tratterà di freddo intenso ma secco, quindi avaro di precipitazioni. Venti forti, gran freddo e nubi sparse saranno la prerogativa di questo presunto ultimo colpo di coda invernale. A seguire le condizioni meteo dovrebbero migliorare nettamente, ma ci ritorneremo in altri aggiornamenti.