La perturbazione nord-atlantica arrivata ieri al nord si sta rapidamente dirigendo verso est, verso i Balcani, ma non prima di aver portato altre piogge lungo le regioni adriatiche. Questa perturbazione si sta approfondendo ulteriormente sul basso Adriatico, dove determina condizioni meteo simil-invernali: attorno a questo minimo ruotano nubi e piogge, oltre che correnti più fredde provenienti da nord.

A generare piogge e rovesci sul versante adriatico è la ritornante del ciclone, ovvero il fronte occluso dove l’aria fredda incontra quella più calda determinando precipitazioni e clima decisamente più freddo. Piogge sparse anche sul basso Tirreno, mentre sul resto d’Italia prevale il Sole, segno di un graduale miglioramento del tempo.

La perturbazione regalerà altre piogge fino a stasera lungo i settori adriatici, specie su Molise e Puglia, mentre qualche piovasco potrà ancora interessare Sicilia settentrionale e Calabria tra pomeriggio e sera. Altrove il tempo tenderà gradualmente a migliorare, ma il clima si manterrà piuttosto freddo grazie all’arrivo di correnti decisamente più fredde balcaniche, che faranno scendere ulteriormente le temperature.

Le massime del pomeriggio, infatti, non andranno oltre i 10-12°C sulle coste adriatiche, segnando un calo di circa 10°C rispetto a ieri! Qualche grado in più in Val Padana e sulle coste tirreniche grazie alla maggior presenza del Sole.

L’altro protagonista di giornata saranno i venti di forti di tramontana e maestrale, i quali sferzeranno gran parte del sud e del medio-basso Adriatico. Le raffiche sono già molto forti su Sardegna e Sicilia, mentre si rinforzeranno altrove a partire dal pomeriggio. Solo il nord Italia sarà esente da questo rinforzo del vento.

Da domani le condizioni meteo miglioreranno ovunque: tornerà il sereno anche al sud e sul basso Adriatico, mentre il vento di tramontana continuerà a soffiare su Molise, Puglia, Calabria ionica.