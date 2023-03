Prepariamoci ad un fine settimana un po’ particolare sul fronte meteo climatico in quanto l’atmosfera ci riserverà rapidi rovesciamenti di fronte più evidenti su alcuni regioni d’Italia.

Su scala generale il nostro Paese continua ad essere avvolto da miti e umide correnti oceaniche responsabili anche dell’arrivo di tante nubi e qualche pioggia a carico soprattutto delle regioni del Centro e del Sud. Al nord invece la situazione si mantiene decisamente più stabile anche se con cieli spesso sporcati dal passaggio di nubi in prevalenza altre e stratificate.

Ma in questo editoriale vogliamo dare spazio al tempo che ci attende nell’ormai imminente weekend. Vediamo allora cosa ci riserveranno sul fronte meteorologiche le giornate di Sabato 11 e Domenica 12 Marzo.

Dopo il passaggio della veloce perturbazione attesa in quel di Venerdì 10, ecco che il primo step del weekend sarà contrassegnato da un ritorno al bel tempo su gran parte del Paese anche se residui piovaschi potranno ancora bagnare le estreme zone del basso Tirreno.

Ma l’elemento di spicco di questo secondo Sabato di Marzo sarà il caldo fuori stagione che si farà sentire praticamente su tutte le regioni per effetto di una temporanea risalita del flusso sub-tropicale che accompagnerà verso l’Italia venti caldi di matrice africana.

Dalla serata però è atteso un deciso cambiamento nella circolazione generale, in quanto i venti cominceranno a ruotare dai quadranti Nordorientali per effetto di masse d’aria più fredda in discesa dal Nord Europa.

Saranno proprio queste ultime a proporci una Domenica dal clima sicuramente meno caldo rispetto al Sabato con temperature che potrebbero calare in media di circa 6/7°C su soprattutto sui comparti di Nordest e sulla regioni del Centro-Sud.

I contrasti tra l’aria fredda in arrivo e questa sorta di caldo fuori stagione, potranno generare alcuni focolai temporaleschi che tenderanno a svilupparsi principalmente sulle aree del basso Tirreno e nella fattispecie tra la Calabria e il distretto Nordorientale della Sicilia.

Sul resto del Paese il meteo manterrà connotati di moderata variabilità ma in un contesto climatico sicuramente più fresco e ventilato.