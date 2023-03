Sarà un finale di Marzo assolutamente dinamico nel Mediterraneo, caratterizzato da ondate di maltempo, ondate di freddo e rimonte calde sub-tropicali. Una tipica evoluzione meteo “pazzerella”, in linea col clima di transizione tra l’Inverno e la Primavera. Ma anche Aprile partirà su questa stessa scia? Pare proprio di sì!

Fino al 29 Marzo abbiamo già detto tutto: l’aria mite in transito in queste ore sarà spazzata via dalle correnti fredde nord-atlantiche specie ad inizio settimana. La pioggia arriverà da domenica, anche con temporali piuttosto intensi dapprima al nord e successivamente al centro e al sud. Tra lunedì sera, martedì e mercoledì irromperà l’aria fredda che farà precipitare le temperature e che riporterà fiocchi di neve fino in alta collina lungo l’Appennino.

Ma ora spingiamoci oltre: tra 29, 30 e 31 Marzo aumentano le possibilità di una ripresa dell’anticiclone su tutto il Mediterraneo, il tutto come risposta fisiologica all’ondata di maltempo dei giorni precedenti. Il finale di Marzo, dunque, potrebbe riservarci giornate molto stabili e temperature in forte aumento tanto da riportarsi nuovamente oltre le medie del periodo di parecchi gradi. Insomma passeremo da un eccesso all’altro: prima la mitezza, poi l’improvviso freddo e poi nuovamente la mitezza, il tutto in una settimana.

E Aprile? L’avvio di Aprile potrebbe riservare una nuova ondata di maltempo di stampo atlantico, volta a confermare il cambio di circolazione che vede il ripristino delle correnti occidentali. Tra 1 e 2 Aprile le piogge potrebbero transitare sulle regioni del nord e del centro, mentre la neve prediligerebbe solo le alte quote dell’arco alpino.

Nel frattempo tale perturbazione richiamerebbe correnti sub-tropicali davvero miti, a tratti calde, che investirebbero tutto il Meridione e le regioni centrali. Insomma le temperature potrebbero salire oltre le medie del periodo di almeno 10-12°C. In soldoni potremmo registrare temperature fino a 26-27°C al sud qualora questa tendenza meteo dovesse essere confermata.