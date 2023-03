È un risveglio senz’altro gradevole e stabile per tutta la nostra penisola grazie all’avvento dell’anticiclone. La cupola di alta pressione sta sovrastando tutto il Mediterraneo centrale e ci farà compagnia ancora per un paio di giorni in attesa di un sensibile cambiamento delle condizioni meteo.

Osservando le immagini del satellite possiamo notare la presenza di nuvolosità soprattutto al nord: si tratta di nubi alte prive di precipitazioni, legate a vaste perturbazioni atlantiche che coinvolgono l’Europa nord-occidentale. Le propaggini più orientali di queste perturbazioni riescono ad invadere il nord Italia, ma senza sortire effetti.

Contemporaneamente troviamo nubi basse a sprazzi sul versante tirrenico, ma si tratta di semplice condensazione dell’umidità notturna. In ogni caso prevarrà il Sole col passare dei minuti su tutta la penisola, eccetto per le velature e le nubi alte in scorrimento sul Settentrione.

Anche le temperature aumenteranno ulteriormente rispetto a ieri: ci aspettiamo massime vicine ai 21-22°C in Val Padana e nelle zone interne del versante tirrenico e le isole maggiori. Picchi di 19-20°C sul versante adriatico. Insomma sarà una bella giornata primaverile, su questo non ci sono dubbi.

Il bel tempo ci farà compagnia fino a sabato su gran parte d’Italia, eccezion fatta per l’estremo nord che vedrà i primi effetti di un affondo nord-atlantico destinato al Mediterraneo sul finire della settimana. Qualche temporale o acquazzone coinvolgerà Alpi e Prealpi tra venerdì e sabato, mentre sul resto d’Italia avremo bel tempo e clima molto mite (anche troppo).

Da domenica irromperà l’aria più fredda nord Atlantica che causerà precipitazioni diffuse e locali forti temporali sul nord Italia. Tra domenica sera e lunedì la perturbazione transiterà anche su centro e sud, portando con se condizioni meteo instabili ed un calo termico. L’apice del freddo è atteso tra martedì e mercoledì, proprio sul finire dell’ondata di maltempo: per 48 ore torneremo in pieno inverno da nord a sud!