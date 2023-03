L’anticiclone sovrasta gran parte del Mediterraneo, ma i suoi massimi di pressione li troviamo principalmente al centro e al sud. È proprio qui che troviamo le condizioni meteo più stabili e le temperature più alte, come conseguenza al soleggiamento più accentuato rispetto al nord.

Dalle immagini satellitari possiamo scorgere delle velature in transito sulle regioni centrali, totalmente innocue, mentre il nord è assediato da addensamenti più compatti che rendono il tempo grigio e uggioso. Queste caratteristiche le ritroviamo principalmente su Liguria, Lombardia e Piemonte, dove sembra di essere immersi in una giornata pienamente autunnale.

Il fenomeno della maccaja in Liguria sta generando anche qualche pioviggine nel genovese, specie a ridosso delle colline. Nubi sterili altrove, ma che impediscono un forte aumento termico come sta avvenendo al centro e al sud. Quest’oggi, infatti, le temperature massime saliranno ulteriormente su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Molise, Abruzzo, fino a portarsi a ridosso dei 20-21°C. Qualche grado in meno al nord e sull’alto Tirreno.

Segnaliamo, inoltre, la possibilità di isolati acquazzoni o temporali nel pomeriggio sul Piemonte occidentale e la Valle d’Aosta: saranno fenomeni relegati principalmente ai settori alpini. Altrove il tempo si manterrà stabile grazie alla presenza dell’anticiclone.

Domani le temperature saliranno ulteriormente su tutta Italia, tanto che potranno sfiorare i 22-23°C al sud e sulle isole maggiori. Nel frattempo, però, le nubi aumenteranno ulteriormente al nord e sui versanti tirrenici per l’invadenza di aria più umida atlantica. Avremo anche un incremento dell’instabilità su Alpi e Prealpi dove non mancheranno rovesci e temporali. Qualche sconfinamento sulla Val Padana orientale, tra Friuli e Veneto, è da metter in conto entro la sera di venerdì.

Sarà solo il preludio ad un forte peggioramento che si concretizzerà nei primi giorni di Aprile, più volte discusso nei precedenti editoriali. Un vasto fronte freddo nord-atlantico irromperà nel Mediterraneo dove darà vita ad una depressione ricca di piogge.

Dove pioverà di più? Al centro e al sud con alta probabilità tra 2 e 3 Aprile, un po’ meno al Nordest, ancora meno al Nordovest. Per il nord, in verità, si tratterà principalmente di fenomeni convettivi irregolari (temporali sparsi). Nei prossimi aggiornamenti forniremo dettagli meteo più affidabili su quelle che saranno le aree più coinvolte dal maltempo.