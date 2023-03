È un risveglio freddo ma stabile su tutta Italia. Grazie al ritorno dell’alta pressione e all’assenza del vento la notte ha portato brinate diffuse dalla Val Padana alle aree interne del sud. Ora l’aria fredda è in ritirata e le correnti più gradevoli sud-occidentali porteranno clima più tiepido ovunque, oltre che condizioni meteo più stabili per tutta la giornata odierna.

Qualche velatura innocua la troviamo al nord, un po’ di nubi basse sulla Sicilia sud-occidentale e nel Canale di Sardegna. Altrove splende il Sole. Accenni di maltempo li troviamo molto ad ovest, nel Mediterraneo occidentale, dove sta prendendo vita una perturbazione che sarà un po’ più incisiva in Italia nei prossimi giorni.

Tornerà il maltempo? Esattamente. Già da domani il tempo è destinato a peggiorare specie sull’alto Tirreno. Avremo un aumento generale delle nubi e l’arrivo di piogge sparse, con qualche temporale, su Toscana, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Sardegna. Qualche temporale sparso, domenica sera, anche su Valle d’Aosta, Lombardia, basso Veneto. Sarà un week-end stabile e mite, invece, al sud.

Un ulteriore peggioramento potrebbe concretizzarsi tra lunedì e martedì, ma su questo ci torneremo nel prossimo editoriale con più approfondimenti e previsioni più affidabili. Certo però che l’equinozio di Primavera rischia di rivelarsi tutt’altro che stabile per tante nostre regioni. Anzi, a dirla tutta potremmo imbatterci in una giornata grigia su mezza Italia, anche con piogge e temporali come ad esempio sulle regioni centrali.

Tutto fatto, invece, per l’alta pressione di metà settimana tra 22 e 23 marzo. In questi due giorni il tempo sarà stabile ovunque e le temperature saliranno ulteriormente fino a portarsi attorno ai 20-21°C. Tante le incertezze per il prossimo week-end ed il finale di Marzo, ancora favorevole all’arrivo di perturbazioni atlantiche ricche di pioggia. Sull’evoluzione meteo dell’ultima settimana del mese dovremo necessariamente tornarci nei prossimi giorni.