Non ci sono belle notizie per l’8 marzo, giorno della Festa della Donna. È ormai chiaro che le condizioni meteo tenderanno velocemente a peggiorare con l’avvio della nuova settimana a causa del ritorno delle correnti da ovest, innescate da una serie di perturbazioni che prenderanno vita tra l’Atlantico orientale e l’Europa centrale. Queste depressioni trascineranno sul Mediterraneo aria nettamente più mite da ovest/sud-ovest ma al tempo stesso piuttosto turbolenta.

Non ci aspettiamo perturbazioni ben organizzate e molto produttive in termini di piogge e soprattutto in estensione dei fenomeni, tuttavia se c’è qualcosa che non mancherà sarà proprio il vento di libeccio! Il vento tornerà a soffiare su gran parte della penisola nei prossimi giorni, soprattutto tra martedì 7 e mercoledì 8. Insomma è piuttosto chiaro ora che la Festa della Donna si rivelerà una giornata ventosa e instabile.

Ma dove pioverà? Le correnti da ovest/sud-ovest porteranno maggior umidità su regioni come Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino alto Adige. Sarà proprio su queste regioni che sarà più facile imbattersi in addensamenti con piogge e locali acquazzoni. Le precipitazioni più abbondanti le ritroveremo a ridosso dei monti grazie al fenomeno dello STAU, ovvero una maggior condensazione dell’umidità sulle montagne che favorisce precipitazioni più intense.

Sul resto d’Italia non sono previste piogge degne di nota.

L’elemento atmosferico principale della giornata sarà il vento di libeccio, che soffierà moderatamente su buona parte del centro e del sud, mentre si rivelerà forte su Toscana, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Sardegna, Liguria orientale e lungo l’arco alpino. Le raffiche potrebbero superare agevolmente i 40-50 km/h, rendendo parecchio difficoltosa ogni genere di attività all’aperto. Vento un po’ più debole previsto, al momento, solo in pianura Padana rispetto al resto della penisola.

Le temperature saranno elevate, proprio grazie ai venti di libeccio che traghetteranno aria molto mite sub-tropicale nel Mediterraneo. Le massime, infatti, potranno raggiungere i 18-20°C su parecchie località da nord a sud, come in una giornata primaverile, seppur caratterizzata da condizioni meteo instabili.