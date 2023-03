Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che l’inizio di aprile sarà caratterizzato da una svolta invernale in grande stile. La Settimana di Pasqua sarà influenzata da una vasta circolazione depressionaria, alimentata da venti freddi provenienti dal Baltico e addirittura dall’Artico Russo.

Tutto inizierà nella Domenica delle Palme, quando farà irruzione il fronte freddo seguito dal primo sfondamento d’aria d’origine artica. Ne deriverà una marcata instabilità che prenderà di mira il Centro-Sud, coinvolgendo parzialmente anche le regioni di Nord-Est.

L’aria fredda dai quadranti settentrionali affluirà per diversi giorni sul Mediterraneo Centrale. Di conseguenza avremo una diminuzione delle temperature piuttosto brusca e che raggiungerà il top nella prima parte della prossima settimana. La neve tornerà in Appennino, stante il forte abbassamento termico.

Il calo delle temperature proseguirà sino almeno a martedì/mercoledì, con il ritorno di qualche gelata sulle valli interne del Centro-Nord. Le condizioni saranno generalmente soleggiate, a parte qualche disturbo sui versanti adriatici ed una maggiore instabilità al Sud.

Neve anche in collina e freddo sin verso il weekend di Pasqua

La neve scenderà sino a quote collinari lungo l’Appennino Meridionale. Sembra incredibile assistere a questi scenari in Aprile, ma non sono una novità. Un colpo di coda d’inverno si era avuto anche lo scorso anno, ma in casi eccezionali la neve ad Aprile era caduta fin sulle coste come accaduto nel 2003.

Questa parentesi di freddo invernale si manterrà più o meno persistente sino a venerdì, poi l’apporto freddo dovrebbe nettamente attenuarsi proprio nel weekend di Pasqua. Le temperature tenderanno a recuperare qualche grado, ma rimarranno ancora al di sotto delle medie.

Una certa instabilità potrebbe attardarsi sino a ridosso del weekend di Pasqua tra medio adriatico e regioni del Sud, con qualche rovescio ed ulteriori spruzzate di neve in Appennino. Lo scenario meteo dovrebbe migliorare ulteriormente nel corso del weekend pasquale, ma saranno necessarie conferme.

In generale, gli sbalzi termici sono tipici della Primavera e quindi questo colpo di coda invernale non deve sorprendere. Si tratta di una dinamica del clima che si verifica spesso ad Aprile. In questo mese spesso si hanno ritorni di freddo invernale vero, talvolta dopo fasi di caldo marzolino.