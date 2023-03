Quest’anno Marzo potrebbe davvero stupire per i continui capovolgimenti meteo. Nella prossima settimana è confermato il cambio di scenario a livello europeo, come conseguenza del forte riscaldamento sulla stratosfera polare di queste settimane.

Quando si verificano gli stratwarming, si generano conseguenze sul Vortice Polare che viene destabilizzato e scalzato dalla sua sede naturale. Un lobo del Vortice Polare sprofonderà, col suo respiro gelido, verso gli stati settentrionali e centrali dell’Europa. Tutto questo avverrà a partire da domenica 5 Marzo.

Allo stesso tempo l’anticiclone sarà scalzato dall’Europa ed emigrerà con i massimi di pressione sulla Groenlandia, sostenendo così la stessa discesa di latitudine della saccatura gelida polare. Oltre mezza Europa sarà così investita dall’aria gelida che comporterà l’arrivo di bufere di neve anche in pianura.

Lo spostamento così a nord dell’anticiclone europeo lascerà però scoperta la parte del Medio Atlantico. Qui ci sarà l’inserimento delle perturbazioni, legate al Vortice Canadese. Un corridoio di correnti oceaniche dovrebbe così intrufolarsi verso la Penisola Iberica, la Francia ed il bacino del Mediterraneo.

Italia probabilmente ai margini del gelo del Vortice Polare

Il flusso perturbato atlantico interagirà con il gelo artico, creando le condizioni per formidabili contrasti e condizioni di maltempo burrascoso su parte d’Italia. Al momento c’è incertezza su dove si posizionerà la linea di demarcazione fra le due diverse circolazioni.

Probabilmente l’Italia risentirà in pieno del flusso oceanico e pertanto il gelo artico dovrebbe mantenersi oltralpe. L’Europa Centro-Settentrionale sarà invece inglobata nel pieno del gelo e neve, con neve e temperature rigide da Londra a Parigi e sino a Berlino.

Il periodo fra il 6 ed il 10 Marzo si preannuncia quindi instabile per l’Italia, con piogge, temporali e neve sulle Alpi. Un primo fronte irromperà subito da inizio settimana, aprendo questa nuova fase. Non farà troppo freddo, ma anzi ci sarà un addolcimento termico, anche se i tempi non sono ancora maturi per poter entrare nel dettaglio.

L’eventuale approfondimento notevole di ciclogenesi mediterranee potrebbe creare i presupposti per attrarre una parte dell’aria fredda anche verso il Mediterraneo. Il viavai di perturbazioni potrebbe garantire quell’apporto di precipitazioni importante per rimediare alla grave siccità del Nord-Ovest dell’Italia.