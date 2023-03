Improvvisamente sembra tornato uno scenario meteo invernale, dopo un periodo particolarmente mite. Correnti fredde d’estrazione artica si sono tuffate verso il bacino del Mediterraneo, al seguito della perturbazione che ha attraversato l’Italia.

Lo sbalzo termico è risultato repentino, con la colonnina di mercurio calata anche di oltre 10 gradi in particolare lungo le regioni adriatiche. A Pescara, nelle ore centrali odierne, la colonnina di mercurio ha oscillato attorno agli 11-12 gradi, contro i 25 gradi raggiunti esattamente 24 ore prima.

Ora l’aria fredda ce la trascineremo ancora per qualche giorno, nonostante l’ingresso dell’anticiclone. Ci sarà soprattutto un sensibile calo delle temperature minime nella prossima notte, favorito anche dai cieli che torneranno quasi ovunque sereni in particolare al Centro-Nord.

Ci sarà occasione persino per qualche debole isolata gelata sino in pianura per quanto concerne alcuni tratti della Val Padana, specie sul Piemonte, ma anche sulle vallate interne del Centro Italia. Fuori dai centri urbani, in aperta campagna, ci attendiamo valori di poco sottozero. Qui sotto le città più fredde:

Temperature minime capoluoghi italiani per il giorno 16 marzo 2023

Belluno, Bolzano -2°C

Asti -1°C

Sondrio, Trento 0°C

Alessandria, Aosta, Biella, Cuneo, L’Aquila, Pordenone, Potenza, Treviso, Vicenza 1°C

Bologna, Campobasso, Forlì, Frosinone, Gorizia, Macerata, Padova, Parma, Reggio nell’Emilia, Rieti, Siena, Udine, Varese, Verona 2°C

Ascoli Piceno, Bergamo, Brescia, Cesena, Chieti, Cremona, Fermo, Firenze, Isernia, Lodi, Lucca, Modena, Perugia, Piacenza, Pistoia, Rovigo, Sanluri, Teramo, Terni, Torino, Urbino, Vercelli 3°C

Questi valori risulteranno sotto media, mentre in pieno giorno l’apporto del soleggiamento contribuirà a portare un clima più gradevole. Da venerdì le temperature risaliranno, nonostante ultimi refoli d’aria fredda diretti verso le regioni adriatiche e all’estremo Sud.

Nel weekend dovrebbe poi definitivamente calare il sipario su questa fase fredda, in quanto l’anticiclone sarà supportato da una circolazione più mite dai quadranti meridionali che scalzerà il flusso settentrionale. L’arrivo di nubi, legate ad una debole perturbazione, determinerà una risalita delle temperature notturne.

Al momento non è peraltro previsto un ritorno del freddo nemmeno nella prossima settimana. Le temperature si manterranno abbastanza miti e un po’ sopra la media, senza per il momento nuovi sbalzi che sarebbero del tutto normali per questo periodo.