Una perturbazione, seguita da aria fredda, condiziona il meteo sull’Italia in quest’avvio di settimana. La situazione cambierà però molto rapidamente e presto archivieremo questa piccola parentesi invernale. L’anticiclone si riporterà subito verso l’Italia, con il ritorno di uno scenario più primaverile.

Questo capovolgimento avverrà molto rapidamente, come peraltro accade spesso in primavera che ci si ritrova dinanzi a brusche variazioni del tempo. Ci sarà peraltro un cambio di circolazione, con l’aria fredda spodestata da un afflusso più mite.

Le temperature tenderanno quindi a risalire rapidamente, anche se permarrà ancora un po’ di freddo con basse temperature nella notte e al primo mattino sino almeno a mercoledì. La rimonta anticiclonica riconquisterà l’intera Penisola nella parte centrale della settimana.

L’apporto stabilizzante e mite dell’anticiclone sarà più evidente sulle regioni centro-meridionali e sulle due Isole Maggiori. Il Nord sarà lambito da qualche interferenza atlantica, con il passaggio rapido di code di perturbazioni come già era accaduto la scorsa settimana.

Calma piatta anticiclonica e pochissima pioggia, ma novità nel weekend

Non si tratterà però di disturbi in grado di portare delle precipitazioni degne di nota. I sistemi perturbati si muoveranno infatti con la parte attiva oltralpe ed avremo solo qualche fenomeno di poco conto, principalmente sulle aree alpine ed anche in Liguria.

Queste precipitazioni non saranno assolutamente preziose al fine di allentare la grave siccità che affligge varie parti dell’Italia, in particolare il Nord-Ovest. Purtroppo stanno per il momento mancando le piogge primaverili e questo trend non cambierà almeno per questa settimana.

Gran parte d’Italia sarà però protetta dall’anticiclone che convoglierà masse d’aria nord-africane. La colonnina di mercurio si riporterà ben sopra la media, con picchi di temperatura che potranno toccare i 25 gradi ed oltre in alcune località del Sud.

Questo scenario da primavera inoltrata appare destinato a stravolgersi nel weekend delle Palme. In prospettiva sembra infatti probabile un affondo di correnti fresche nord-atlantiche e poi persino più fredde d’origine polare nella prossima settimana. Gli sbalzi di Primavera continueranno senza sosta.