La settimana che appena avuto inizio sarà all’insegna degli sbalzi, ma questo è il meteo tipico d’inizio Primavera. In questo periodo i bruschi cambi del tempo sono per così dire la normalità. I prossimi giorni vedremo davvero di tutto, con alterne vicende che si susseguiranno, dal freddo all’anticiclone africano.

L’attenzione generale si proietta però più in avanti, su quello che sarà il meteo d’inizio Aprile, in considerazione della Pasqua che si avvicina. Gli ultimi aggiornamenti confermano un quadro meteo molto turbolento, ben diverso da quello che è stato per lunghi tratti il mese di Marzo.

Il previsto arrivo dell’anticiclone nei prossimi giorni darà l’idea ingannevole di un bel tempo primaverile pronto a decollare, tanto da farci assaporare nuovamente i primi caldi precoci. Tutto cambierà poi repentinamente e in modo drastico proprio all’inizio di Aprile.

La svolta si concretizzerà nel weekend delle Palme, con l’anticiclone costretto a soccombere dinanzi all’affondo di una saccatura verso il Mediterraneo. Ci sarà così un peggioramento e soprattutto un nuovo calo termico, con aria più fredda che scalzerà quella calda nord-africana.

Perturbazioni in serie e clima più freddo, i possibili scenari della prima decade di Aprile

Nel caso in cui quest’evoluzione sia confermata, potrebbe aprirsi un periodo instabile e a tratti perturbato. Non sarà probabilmente un peggioramento flash, con l’anticiclone che potrebbe farsi da parte, diversamente da quanto abbiamo visto nelle ultime settimane.

C’è quindi la possibilità di un ritorno delle piogge anche al Nord, che stanno mancando e che preoccupano alla luce di una siccità che non vede soluzione. Le precipitazioni di Aprile potrebbero in parte raddrizzare il pessimo trend di deficit pluviometrico che si è di nuovo accentuato negli ultimi mesi.

Ulteriori assalti perturbati, veicolati da impulsi d’aria fredda, sono attesi anche per i primi giorni della Settimana Santa. In questa fase le temperature potrebbero calare ulteriormente, con una nuova potenziale parentesi di freddo tardivo. Oltre alle piogge, tornerebbe anche la neve in montagna.

Il tempo potrebbe continuare a fare le bizze fin verso il weekend di Pasqua. Questo è quanto emerge dalle ultime proiezioni sul lungo e lunghissimo termine. Chiaramente si tratta solo di una linea di tendenza di massima, senza evidentemente poterci addentrare nei particolari, data la distanza temporale.