La Primavera di questi giorni subirà un’inattesa retromarcia, con il meteo che subirà un radicale cambiamento a favore del ritorno di una fase di maltempo di stampo invernale. Il Centro Meteo Americano calca la mano in merito all’aria fredda attesa irrompere sull’Italia, risucchiata dal ciclone mediterraneo.

Questo maltempo, che cadrà proprio a cavallo di metà mese, avrà il merito di riportare finalmente la pioggia anche al Nord Italia. L’irruzione fredda d’origine polare scatenerà marcati contrasti, intensificando gli effetti della perturbazione che transiterà velocemente lungo tutta la Penisola tra martedì e mercoledì.

Ci sarà quindi occasione per una fase di maltempo tipicamente primaverile. Ci attendiamo il tipico peggioramento marzolino burrascoso, sia per i marcati contrasti termici che per il vortice ciclonico che accompagnerà la perturbazione.

Come detto, il fronte perturbato sarà sospinto da aria fredda nordica, attesa dilagare nel cuore del Mediterraneo attraverso la Valle del Rodano e poi dalla Porta della Bora. L’aria più fredda scalzerà quella calda preesistente, generando così marcata instabilità.

Ritorno tardivo dell’Inverno

Oltre alla pioggia, riavremo la neve in montagna non solo sulle Alpi ma anche in Appennino. Al momento è ancora prematura una stima in merito a dove si potranno spingere le nevicate, perché tutto dipenderà da quanta aria fredda riuscirà ad entrare e dall’entità del maltempo.

Non è comunque da escludere che le nevicate possano spingersi anche fin sotto i 1000 metri, specie sulle Alpi. Le precipitazioni assumeranno spesso carattere temporalesco, come tipico della primavera, e questo aiuterà il rovesciamento dell’aria fredda dalle quote superiori dell’atmosfera.

Il maltempo potrebbe quindi colpire duro, ma attendiamo i prossimi aggiornamenti che definiranno meglio tutta l’evoluzione. Successivamente però ci sarà l’ennesimo colpo di scena, con l’anticiclone africano intenzionato a tornare rapidamente, riportando stabilità e il ritorno alla primavera.

C’è quindi la possibilità che si possa trattare di un episodio perturbato isolato ma di rilievo, tipico di Marzo. Ricordiamo che in questo mese sono normali gli sbalzi improvvisi ed anche i ritorni d’inverno, a cui potremmo peraltro assistere anche nelle prossime settimane.