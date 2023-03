L’evoluzione meteo della settimana che sta iniziando sarà alquanto ballerina. Un flusso di correnti umide occidentali piloterà diverse perturbazioni, che tuttavia si riveleranno poco incisive. Tutto questo avverrà mentre un lobo gelido del Vortice Polare conquisterà buona parte dell’Europa Centro-Settentrionale.

Il grande freddo resterà distante dall’Italia, confinato a nord delle Alpi. La mancata discesa dell’aria fredda verso le nostre latitudini deriva dall’assenza di una radice anticiclonica sul medio Atlantico. Non avremo quindi clima invernale, ma nemmeno maltempo con i fronti che transiteranno indeboliti sul Mediterraneo.

Oltretutto, la traiettoria di queste modeste perturbazioni si rivelerà ancora una volta sfavorevole per le regioni di Nord-Ovest, alle prese con una siccità che torna a mordere sempre di più. Da queste parti la pioggia si vedrà con il contagocce, ma più in generale non avremo grandi piogge da nessuna parte.

In prospettiva, prende corpo un’ipotesi piuttosto sorprendente per l’inizio della seconda decade del mese. Le masse d’aria fredda, d’origine polare, gradualmente discenderanno anche lungo l’Atlantico, favorendo l’elevazione della gobba dell’anticiclone subtropicale verso l’Europa Sud-Occidentale.

Prima zampata dell’anticiclone d’origine africana

Il promontorio anticiclonico di matrice africana potrebbe gonfiarsi a dismisura verso il prossimo weekend, con effetti anche sull’Italia soprattutto nei giorni successivi. Questa rimonta anticiclonica pomperebbe masse d’aria particolarmente calde dalle latitudini subtropicali.

Una vera e propria ondata di caldo potrebbe investire la Penisola Iberica, nel periodo fra l’11 ed il 13 Marzo. Se fosse confermato l’attuale scenario, le temperature potrebbero schizzare verso livelli eccezionali, addirittura con possibili picchi estivi di oltre 30 gradi sulla Spagna orientale, non distanti dai record storici.

Questa vampata di caldo anomalo potrebbe investire anche l’Italia tra il 13 ed il 15 Marzo. Al momento è prematuro ipotizzare a quanto potrebbero spingersi le temperature, ma comunque su valori localmente da piena primavera.

Il Centro Meteo Europeo indica che quest’onda di caldo fuori stagione potrebbe essere temporanea e cedere poi spazio ad un brusco cambio per l’affondo di aria più fredda nord-atlantica. L’Inverno in effetti non è ancora da considerare terminato e di Marzo non ci si può fidare.