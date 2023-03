Mancano ormai una decina di giorni alla Pasqua e c’è molta attesa per capire quali saranno le condizioni meteo del periodo delle festività. Finora il quadro evolutivo per il weekend pasquale era così incerto da non poterci esprimere sulla tendenza. Ora qualcosa inizia a trapelare, sulla base delle ultime indicazioni.

Possiamo quindi provare a sbilanciarci, pur tenendo conto che la previsione sarà poi da confermare e vi daremo maggiori ragguagli. C’è intanto la conferma di una fase fredda a partire dalla Domenica delle Palme e per buona parte della prossima settimana.

Quello che vivremo sarà un vero e proprio colpo di coda dell’Inverno. Le temperature piomberanno sotto la media ed avremo anche condizioni d’instabilità, specie al Centro-Sud, con anche occasione per la caduta di neve a quote basse collinari.

Questa situazione così invernale andrà avanti sino almeno a metà della prossima settimana o comunque a ridosso del weekend pasquale. Un progressivo miglioramento parrebbe concretizzarsi nel weekend di Pasqua e Pasquetta, grazie alla spinta da ovest di un campo anticiclonico supportato da aria più mite.

Tra freddo residuo da nord e l’anticiclone in rinforzo

Allo stato attuale, l’Italia comunque tenderà a trovarsi contesa fra il campo di alta pressione e la circolazione depressionaria fredda sull’Est Europa. In questa sostanza ciò significa che avremo ancora una circolazione residua di correnti settentrionali, a mantenere temperature ancora basse.

Ci potremmo attendere probabilmente ampi spazi soleggiati, anche se con l’insidia di variabilità atmosferica tra regioni adriatiche, rilievi appenninici e Sud Italia. Qualora dovesse avere il sopravvento la spinta anticiclonica, è possibile che il sole possa prevalere un po’ su tutto il Paese.

La tendenza generale nel corso del lungo weekend pasquale sarebbe comunque improntata verso un miglioramento. Le temperature tenderanno probabilmente a risalire, grazie al maggiore soleggiamento, pur rimanendo localmente ancora al di sotto delle medie del periodo.

Ribadiamo fermamente che si tratta ancora di una linea di tendenza. Non siamo ancora davanti ad una previsione da considerarsi solida. Per tutti i dettagli bisognerà attendere qualche giorno, specie per capire dove potrebbero aversi le precipitazioni.