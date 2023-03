Marzo sta mostrando un volto meteo caratteristico per questo mese, con un avvio di stampo invernale e poi l’improvviso scoppio dei primi tepori primaverili. Gli sbalzi repentini sono infatti tipici della prima parte della primavera ed è quello che stiamo vedendo puntualmente fin da inizio mese.

Negli ultimi giorni il termometro ha puntato molto in alto, addirittura toccando picchi di 25 gradi più tipici della primavera inoltrata, complice una circolazione mite e locali effetti favonici. Si tratta di temperature, non a caso, anche di 6-8 gradi superiori alla norma.

La colonnina di mercurio è poi ora temporaneamente calata sui versanti adriatici in questa domenica. Cosa accadrà nella nuova settimana? Vedremo un po’ di tutto, con continui saliscendi di temperatura davvero bruschi. Lunedì il termometro tornerà a salire di qualche grado, specie nelle zone dove si era avuto un calo.

Lo scenario si capovolgerà completamente fin da martedì, con una perturbazione che colpirà parte del Centro-Nord determinando un netto calo delle temperature. Al Sud il clima si manterrà molto più tiepido, in attesa dell’arrivo del sistema perturbato.

Brusco calo termico sino a mercoledì, poi rimonta d’aria mite

Il raffreddamento si accentuerà mercoledì risultando più marcato sulle regioni adriatiche ed appenniniche, con i venti che si orienteranno ovunque dai quadranti settentrionali. Le temperature torneranno su livelli decisamente più bassi, comunque prossime alle medie del periodo.

L’entità del calo termico sarà notevole, dato che in alcune zone si perderanno sino a 8-10 gradi. Come già accennato, non avremo un ritorno verso il crudo inverno, ma le temperature saranno decisamente frizzanti e l’aria si farà più pungente anche di notte e non solo in montagna.

I colpi di scena non saranno finiti qui, perché da giovedì si invertirà totalmente il trend. Le temperature torneranno nettamente a risalire la china, in quanto l’Italia sarà nuovamente abbracciata da un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale.

Nel weekend non è poi da escludere un nuovo calo termico conseguente a un possibile peggioramento in arrivo da ovest. I continui su e giù delle temperature caratterizzeranno quindi tutta la settimana, pur trattandosi sempre di un tipico tempo primaverile.