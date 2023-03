Marzo è un mese dal meteo pazzerello, nel senso che può sorprendere e variare in modo repentino. In questo periodo di cambio di stagione cala non poco la predicibilità delle previsioni. I centri di calcolo spesso faticano a inquadrare l’evoluzione corretta oltre i 3 giorni.

Non a caso, ci troviamo dinanzi ad un autentico stravolgimento per quanto concerne le condizioni meteo previste per l’inizio della nuova settimana. Le proiezioni precedenti vedevano il ritorno dell’anticiclone, invece gli ultimi aggiornamenti hanno completamente cambiato lo scenario.

Bisognerà attendere un po’ di più per ritrovare l’anticiclone con il meteo d’inizio settimana che risulterà capriccioso. Tutto è legato alla perturbazione attesa per domenica, che era vista scorrere rapidamente verso est, e invece si attarderà più del previsto sul nostro Paese.

Il fronte sarà infatti associato ad una modesta saccatura, che isolerà un vortice ad inizio settimana proprio sul cuore dell’Italia. In questo modo la perturbazione rimarrà attiva e scorrerà su gran parte d’Italia con il suo carico di piogge e temporali.

Piogge e temporali verso il Centro-Sud

Quale sarà quindi l’evoluzione nel dettaglio? Va detto anzitutto che già dalle prime ore di lunedì 20 Marzo il tempo migliorerà sul Nord Italia, eccezion fatta per residue precipitazioni sulla Romagna. Purtroppo ancora una volta le piogge che servirebbero al Nord non si vedranno affatto.

La parte attiva della perturbazione lunedì interesserà le regioni centrali. Inizialmente i rovesci coinvolgeranno soprattutto Toscana, Umbria, Marche ed Alto Lazio, per poi estendersi all’Abruzzo ed al resto del Lazio. Qualche fenomeno interesserà anche la Sicilia e la Calabria ionica.

Il tempo peggiorerà anche tra Campania e Molise nelle ultime ore di lunedì, con le precipitazioni che poi martedì interesseranno anche il resto del Sud Peninsulare. Nel contempo il tempo andrà invece migliorando al Nord e sulle regioni centrali.

Dopo questo inatteso colpo di scena, l’anticiclone si estenderà a tutta Italia da mercoledì, portando meteo stabile e soleggiato per vari giorni. Le temperature risaliranno su valori elevati per il periodo. Solo il Nord risentirà di qualche disturbo, legato ad infiltrazioni atlantiche incapaci di portare piogge degne di nota.