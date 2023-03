L’Alta Pressione delle Azzorre, nota anche come Anticiclone delle Azzorre, è un sistema di alta pressione semipermanente situato nell’Oceano Atlantico settentrionale nei pressi dell’arcipelago delle Azzorre. Questo sistema meteo (meteorologico) ha un impatto significativo sul tempo estivo in Europa, compresa l’Italia, determinando condizioni climatiche stabili e soleggiate. In questo articolo, esamineremo la definizione dell’Alta Pressione delle Azzorre, il suo impatto sul clima europeo e italiano durante l’estate e le possibili conseguenze sul turismo e sull’agricoltura.

Definizione dell’Alta Pressione delle Azzorre

L’Alta Pressione delle Azzorre è un’area di alta pressione atmosferica che si estende su una vasta zona dell’Oceano Atlantico settentrionale, centrata sull’arcipelago delle Azzorre. Questo sistema di alta pressione è caratterizzato da un’atmosfera stabile e stratificata, con venti deboli e un tempo generalmente soleggiato. L’Anticiclone delle Azzorre si forma a causa della convergenza dei venti alisei e delle correnti oceaniche nella regione, che dà luogo a una zona di subsidenza, ovvero un’area in cui l’aria discende nella colonna atmosferica.

L’Alta Pressione delle Azzorre e il clima estivo in Europa e Italia

Durante l’estate, l’Alta Pressione delle Azzorre si estende verso l’Europa occidentale e centrale, influenzando il tempo di gran parte del continente. In particolare, quando l’Anticiclone delle Azzorre si posiziona su o vicino all’Europa occidentale, porta condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature più elevate e precipitazioni ridotte.

In Italia, l’influenza dell’Alta Pressione delle Azzorre durante l’estate si traduce in un clima tipicamente mediterraneo, caratterizzato da temperature calde e secche e scarsità di precipitazioni. Le regioni costiere e meridionali dell’Italia sono particolarmente influenzate dall’Anticiclone delle Azzorre, con temperature che possono superare i 30°C nei mesi più caldi come luglio e agosto.

Effetti sull’agricoltura e il turismo

L’influenza dell’Alta Pressione delle Azzorre sull’Italia ha conseguenze significative sia per l’agricoltura che per il turismo. Le condizioni climatiche stabili e soleggiate favoriscono la crescita delle colture che sono tipiche delle regioni a clima Mediterraneo. I lunghi periodi di bel tempo favoriscono la vita all’aria aperta, ed il caldo non intenso e sopportabile, favorisce notevoli flussi turistici in Italia.

Il cambiamento climatico

Il cambiamento climatico, forse anche una serie di coincidenze e di fluttuazioni del clima, hanno fatto slittare eccessivamente ad occidente, in pieno Oceano Atlantico, l’Alta Pressione delle Azzorre, e l’Italia, ma anche amplissime regioni europee sono coinvolte frequentemente dall’influenza dell’Anticiclone Nordafricano. Questo è causa di forti ondate di calore che sempre più di assiduamente persistono molti giorni di seguito, rendendo il clima insopportabile per il caldo e l’alto tasso di umidità. Inoltre, questo fenomeno, congiuntamente alla posizione anomala dell’Anticiclone delle Azzorre, sembrano comportare delle limitazioni sulla piovosità estiva europea e del Nord Italia, e un’accentuazione dei fenomeni meteo estremi.