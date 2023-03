Nella notte tra l’8 e il 9 aprile 2003, la neve e il gelo continuarono a imperversare su molte parti d’Italia. Le temperature più basse furono registrate in montagna, con punte di -26°C sulla Marmolada e -20°C sullo Stelvio. In molte città costiere dell’Adriatico, la neve imbiancò le strade e i tetti delle case, creando situazioni di emergenza per la circolazione stradale.

Nelle giornate successive, il freddo e la neve iniziarono a indebolirsi, ma il loro impatto sulla popolazione e sulle attività economiche del paese fu significativo. Molti eventi pubblici furono annullati o rimandati, le attività agricole subirono danni, e molte famiglie furono costrette a rinunciare ai loro programmi di viaggio.

L’ondata di freddo e neve che colpì l’Italia nel 2003 fu un evento meteorologico eccezionale e senza precedenti. Nonostante sia stato registrato ormai 20 anni fa, questo episodio rimane ancora oggi nella memoria di molte persone e rappresenta un esempio di come le condizioni climatiche estreme possano avere un impatto significativo sulla società.