Gli scienziati hanno anche recentemente dimostrato che il cloud seeding, ovvero l’inseminazione artificiale delle nuvole, può aumentare le nevicate in una vasta area se le condizioni atmosferiche sono favorevoli. Questo risultato è stato ottenuto grazie all’utilizzo di una combinazione di radar e misuratori di neve per misurare l’impatto del cloud seeding sulle nevicate, una tecnologia che affronta decenni di speculazioni sull’efficacia dei metodi artificiali per aumentare le precipitazioni.

La nuova ricerca, condotta da scienziati del National Center for Atmospheric Research (NCAR) dell’Università del Colorado Boulder, dell’Università del Wyoming e dell’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign, si basa sull’analisi di osservazioni dettagliate prese in un esperimento di semina delle nuvole in Idaho durante l’inverno del 2017. I ricercatori hanno scoperto che l’iniezione di nuvole con ioduro d’argento ha generato precipitazioni nevose in più esperimenti, a volte creando nevicate dove non erano ci sarebbero state.

“Il cloud seeding migliora le precipitazioni nevose nelle giuste condizioni“, ha dichiarato Sarah Tessendorf, scienziata del National Center for Atmospheric Research (NCAR) e coautrice del nuovo articolo sulla ricerca. “Questa è una rivelazione”.

Tuttavia, Tessendorf ha anche avvertito che la produzione di precipitazioni con successo richiede la presenza di nuvole. I risultati dipendono anche da fattori atmosferici come anche i venti locali. Anche quando il cloud seeding migliora le precipitazioni, ci sono fattori aggiuntivi che determineranno se si tratta di un approccio conveniente per aumentare il manto nevoso o no.

La Tessendorf si domanda: la semina delle nubi produce ghiaccio e quel ghiaccio può formare neve, ma è renderlo conveniente? Gli scienziati convengono sul fatto che ci sarà molto lavoro da fare per arrivare a tecniche efficienti, e soprattutto, poter controllare, e contenere, la quantità di neve artificiale.

Il cloud seeding, una pratica che consiste nell’introdurre sostanze in atmosfera per aumentare la probabilità di precipitazioni, ha una lunga storia. Già negli anni ’40, gli scienziati hanno dimostrato che l’iniezione di certi tipi di particelle nelle nuvole potrebbe indurre la formazione di ghiaccio e crescere attorno ad esse fino a farle cadere dalle nuvole. È un argomento che oggi stiamo trattando diffusamente.

La tecnica produce effetti, non si è in grado di misurare l’effetto dell’inseminazione artificiale delle nuvole su pioggia o neve, ovvero, quanta pioggia e neve è stata prodotta inducendo la semina? Inoltre, abbiamo tolto umidità dalle nubi e prodotto siccità in altre aree? A tal proposito, ci sono delle diatribe tra Israele che fa largo uso dell’inseminazione delle nubi ed i paesi confinanti che patiscono per la siccità.

I ricercatori hanno confrontato la quantità di precipitazioni da nuvole trattate con il cloud seeding con nuvole simili che non erano seminate, ma tale analisi statistica ha prodotto risultati incerti.

Credit news.ucar.edu