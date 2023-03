Le piste di pattinaggio all’aperto a Milano nel tardo XIX e primi del XX secolo erano un vero e proprio simbolo dell’intrattenimento e dello stile di vita aristocratico di quei tempi. La pratica del pattinaggio su ghiaccio, che aveva avuto origine in Scandinavia e in Olanda, si era diffusa rapidamente in tutta Europa, diventando un passatempo di moda tra le classi sociali più abbienti.

A Milano, le prime piste di pattinaggio su ghiaccio all’aperto furono aperte alla fine del XIX secolo. Una delle prime era la “Pista del Circolo Pattinatori Milanese”, che si trovava nella zona di Porta Venezia. Inizialmente era una pista temporanea, costruita solo per la stagione invernale, ma negli anni successivi fu ampliata e resa permanente. La pista del Circolo Pattinatori Milanese era frequentata principalmente da giovani aristocratici e dalle loro famiglie, che vi si recavano per socializzare e divertirsi.

Un’altra pista di pattinaggio all’aperto storica era la “Pista del Campo di Marte”, che si trovava nella zona di San Siro. Inaugurata nel 1905, la pista del Campo di Marte era una delle più grandi e moderne d’Europa. Era dotata di un sistema di illuminazione notturna, che permetteva di pattinare anche dopo il tramonto, e di una tribuna per gli spettatori. La pista del Campo di Marte era frequentata da un pubblico più ampio rispetto a quella del Circolo Pattinatori Milanese, composto principalmente da giovani appassionati di sport e da famiglie della classe media.

Entrambe le piste di pattinaggio all’aperto a Milano, così come molte altre in tutta Europa, erano costruite con una tecnologia molto semplice ma efficace: una base di legno su cui veniva posizionata una grande quantità di ghiaccio. Il ghiaccio veniva prodotto in loco, utilizzando acqua proveniente da fonti vicine, che veniva fatta congelare attraverso un sistema di tubi sotterranei e di serbatoi.

Il pattinaggio su ghiaccio era un passatempo molto popolare in quei tempi, che attirava anche molte persone provenienti da fuori città. Oltre alle piste all’aperto, a Milano esistevano anche numerose piste al coperto, dove era possibile pattinare tutto l’anno. Tuttavia, le piste all’aperto erano considerate le più affascinanti, grazie alla bellezza del paesaggio invernale e all’atmosfera festosa che vi si respirava.

Oggi, le piste di pattinaggio all’aperto a Milano non esistono più, ma la tradizione del pattinaggio su ghiaccio è ancora molto viva nella città. Esistono molte piste al coperto, aperte tutto l’anno, dove è possibile praticare il pattinaggio su ghiaccio. Inoltre, ogni anno, durante le festività natalizie, vengono aperte numerose piste di pattinaggio all’aperto temporanee, nonostante le temperature anche di molti gradi sopra lo zero, cosa impensabile sino a cento anni fa.

Grazie alla passione e all’impegno di alcuni sportivi appassionati di pattinaggio, iniziò ad affermarsi una cultura del pattinaggio su ghiaccio a Milano.

Nel 1923, venne inaugurata la prima pista di pattinaggio coperta di Milano, la “Pista di Pattinaggio Internazionale”, situata in via Olmetto. Questa pista diventò presto un punto di riferimento per i pattinatori milanesi e attirò anche l’attenzione di molti sportivi stranieri. Nel 1924, la pista ospitò il Campionato Italiano di Pattinaggio di Figura e nel 1926, il Campionato Mondiale di Pattinaggio di Figura.

Tuttavia, nonostante l’apertura della pista coperta, la tradizione delle piste all’aperto non venne abbandonata. Anzi, nel corso degli anni successivi, furono realizzate numerose piste all’aperto in diversi spazi della città. Nel 1930, venne inaugurata la pista di pattinaggio di Porta Romana, situata in piazza Medaglie d’Oro. Questa pista aveva una superficie di circa 1.000 metri quadrati e ospitava anche spettacoli di pattinaggio.

Negli anni ’50, venne inaugurata la pista di pattinaggio all’aperto di San Siro, situata in viale dei Piccolomini. Questa pista aveva una superficie di circa 1.500 metri quadrati e poteva ospitare fino a 300 pattinatori contemporaneamente. La pista di San Siro diventò presto un luogo di ritrovo per i giovani milanesi, che vi si recavano per divertirsi e socializzare.

Negli anni successivi, furono realizzate numerose altre piste all’aperto, tra cui quella di viale Tunisia, inaugurata nel 1960, e quella di piazza Dergano, inaugurata nel 1964. Quest’ultima pista aveva una superficie di circa 1.400 metri quadrati e poteva ospitare fino a 200 pattinatori contemporaneamente.

Negli anni ’70, la tradizione delle piste all’aperto iniziò a declinare, a causa dell’aumento delle temperature invernali e della crescente difficoltà nel reperire il ghiaccio. Tuttavia, alcune piste all’aperto resistettero fino agli anni ’80 e ’90, come quella di viale Tunisia e quella di piazza Dergano.

Oggi, a Milano esistono diverse piste di pattinaggio su ghiaccio, sia coperte che all’aperto, che permettono a giovani e adulti di praticare questo sport durante la stagione invernale. Tuttavia, le storiche piste all’aperto degli anni passati restano un ricordo indelebile.