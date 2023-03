Meteo stravolto, mare troppo caldo

Il Mediterraneo sta subendo un rapido cambiamento a causa dell’impatto del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici. Questo approfondimento esaminerà le tendenze meteorologiche e climatiche, quale conseguenza l’aumento della temperatura del Mediterraneo, la maggior frequenza dell’anticiclone africano e delle ondate di calore. Il nostro obiettivo è informare e sensibilizzare il lettore sui gravi effetti del cambiamento climatico per l’Italia, con le possibili conseguenze per l’ecosistema e le popolazioni locali.

Aumento delle temperature nel Mediterraneo

Negli ultimi decenni le temperature nel Mediterraneo sono aumentate in maniera significativa, con un incremento medio di circa 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. Questo riscaldamento è legato all’incremento dei gas serra nell’atmosfera, principalmente dovuto alle attività umane come l’uso di combustibili fossili e la deforestazione.

Anticiclone africano e ondate di calore

L’anticiclone africano estivo è un fenomeno meteorologico che porta tempo caldo e soleggiato nel Mediterraneo, e sta diventando più intenso e persistente a causa del cambiamento climatico. Questo determina ondate di calore più frequenti e prolungate, con temperature che possono superare i 40°C in alcune aree. Le ondate di calore hanno un impatto negativo sulla salute umana, sull’agricoltura e sugli ecosistemi. Non per ultimo, in questi due anni, anche sull’agricoltura italiana.

Impatto sul ciclo dell’acqua e sulle precipitazioni

Il riscaldamento del Mediterraneo influisce anche sul ciclo dell’acqua, con un aumento dell’evaporazione e una riduzione delle precipitazioni nella regione. Ovvero, una diminuzione dei giorni con pioggia, un aumento dei fenomeni meteo estremi, una maggior concentrazione di piogge violente. Ciò è causa di periodi prolungati di siccità, che a loro volta possono scarsità d’acqua, incendi boschivi e perdita di biodiversità.

Aumento delle temperature e impatti sul clima mediterraneo

L’estremizzazione climatica nel Mediterraneo si manifesta attraverso fenomeni atmosferici di forte intensità che possono avere gravi conseguenze per l’ambiente, l’economia e la società. Di seguito sono elencati alcuni di questi fenomeni:

Ondate di calore: come già menzionato, le ondate di calore sono eventi caratterizzati da temperature molto elevate e persistenti, che possono causare problemi di salute, impatti negativi sull’agricoltura e siccità.

Siccità: l’estremizzazione climatica può portare a periodi prolungati di siccità, con conseguente riduzione della disponibilità di risorse idriche, degrado del suolo, perdita di biodiversità e problemi per l’agricoltura e l’allevamento.

Temporali intensi: l’aumento delle temperature può causare temporali più intensi e frequenti, portando a piogge torrenziali, allagamenti e frane, con conseguenti danni alle infrastrutture e alle colture.

Trombe d’aria e tornado: fenomeni come trombe d’aria e tornado possono diventare più frequenti e intensi a causa dell’instabilità atmosferica associata all’estremizzazione climatica.

Medicane: vari studi indicano che aumenteranno di frequenza e intensità i cicloni con caratteristiche simil tropicali. D’altronde da gennaio 2023 nei mari italiani se ne sono manifestati già tre.

Innalzamento del livello del mare: il riscaldamento globale porta all’innalzamento del livello del mare a causa della fusione dei ghiacciai e dello scioglimento dei ghiacciai, aumentando il rischio di erosione costiera, inondazioni e salinizzazione delle falde acquifere. La salinizzazione sta avvenendo anche per la ridotta portata

Aumento della frequenza e intensità degli incendi: il riscaldamento del clima, unito a periodi prolungati di siccità, può aumentare il rischio di incendi boschivi, causando la perdita di biodiversità, la distruzione di habitat e l’emissione di grandi quantità di CO2 nell’atmosfera.

Invasioni di specie aliene: il cambiamento climatico può favorire l’espansione geografica di specie aliene invasive, che possono avere effetti negativi sull’ecosistema locale e sulla biodiversità.

Per affrontare gli impatti dell’estremizzazione climatica nel Mediterraneo è fondamentale che i paesi della regione cooperino per sviluppare e attuare strategie di adattamento e mitigazione del cambiamento climatico. Queste possono includere la promozione di energie rinnovabili, l’efficientamento energetico, ma soprattutto la gestione sostenibile delle risorse idriche, la protezione delle coste e degli ecosistemi, e l’adozione di pratiche agricole e forestali sostenibili.

Acidificazione degli oceani e impatti sugli ecosistemi marini

L’aumento delle temperature nell’area mediterranea contribuisce, anche se in minima parte, all’acidificazione degli oceani, un fenomeno legato all’assorbimento di anidride carbonica da parte delle acque oceaniche. Questo processo porta a un abbassamento del pH dell’acqua, mettendo a rischio gli ecosistemi marini, in particolare i coralli e gli organismi che producono gusci calcarei.

Conseguenze per le popolazioni e l’ambiente

Rischi per la salute umana

Le ondate di calore nel Mediterraneo possono avere diverse conseguenze negative sia per l’ambiente che per la salute umana:

Disidratazione: le temperature estreme possono causare una rapida perdita di liquidi nell’organismo, aumentando il rischio di disidratazione, soprattutto tra gli anziani, i bambini e coloro che soffrono di malattie croniche.

Colpo di calore: l’eccessiva esposizione al calore può causare il colpo di calore, una condizione potenzialmente fatale in cui la temperatura corporea sale rapidamente e il corpo non riesce a raffreddarsi.

Eccesso di mortalità: le ondate di calore sono associate a un aumento del tasso di mortalità, specialmente tra gli anziani e le persone con problemi di salute preesistenti come malattie cardiache, respiratorie o renali.

Problemi di sonno: le alte temperature notturne possono rendere difficile dormire e riposare adeguatamente, aumentando lo stress e compromettendo il benessere generale.

Inquinamento atmosferico: le ondate di calore possono peggiorare la qualità dell’aria, aumentando la concentrazione di ozono e altri inquinanti. L’esposizione a questi inquinanti può causare problemi respiratori e aggravare condizioni come l’asma.

Malattie infettive: il caldo può favorire la proliferazione di batteri e virus, aumentando il rischio di malattie infettive, come quelle trasmesse da zanzare e altri vettori.

Stress sul sistema sanitario: le ondate di calore possono mettere sotto pressione i servizi sanitari, che devono affrontare un aumento delle richieste di assistenza e dei ricoveri ospedalieri.

Impatto sulla salute mentale: le ondate di calore possono causare stress e ansia, specialmente tra le persone più vulnerabili come gli anziani, i malati cronici e coloro che vivono in zone ad alto rischio.

Per ridurre i rischi per la salute associati alle ondate di calore, è importante adottare misure preventive come l’uso di aria condizionata, la riduzione dell’esposizione al sole durante le ore più calde, l’assunzione di liquidi e il monitoraggio delle condizioni di salute delle persone più vulnerabili. Inoltre, è fondamentale che i governi e le autorità locali promuovano politiche di adattamento al cambiamento climatico e la resilienza delle comunità per far fronte a questi eventi estremi.