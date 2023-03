La fusione dei ghiacci antartici è sempre più grave. Come tutto il resto del Pianeta, la “febbre della Terra” si fa sentire, in maniera inesorabile. Precisiamo una cosa: si dice “fusione” e non “scioglimento” dei ghiacci. La nomenclatura scientifica è importante e ci teniamo a essere precisi e scrupolosi.

Una zona remotissima

Nonostante il Polo Sud sia una zona remotissima, il global warming fa sentire i suoi effetti pure qui. Viene da chiedersi come mai, a migliaia di km di distanza dalle attività umane, ci siano queste conseguenze drammatiche.

La risposta è semplice: in atmosfera non ci sono confini. Un’emissione da una parte fa sentire i suoi effetti anche lontano. La diffusione dei fluidi, in fisica, è un fenomeno assai noto e così pure in termodinamica dell’atmosfera.

I dati rilevati in una penisola

Analizzando le riprese ad altissima risoluzione dei satelliti Sentinel-1, i fisici del clima hanno calcolato con precisione la velocità di scivolamento verso il mare dei ghiacciai dell’intera penisola antartica, una lingua di terra del Polo Sud che si avvicina al Sud America.. La sua fusione imperterrita dei ghiacci ha contribuito all’innalzamento dei mari di 7,6 millimetri. Sembra poco ma è una quantità enorme.

Inoltre, è emerso che la fusione della neve forma una sorta di cuscinetto liquido sotto il ghiacciaio, che lo fa scivolare più rapidamente di quanto si pensasse. Insomma, un circolo vizioso, un gatto che si morde la coda!

Le conclusioni

Alla luce di ciò, diventano sempre di più gli elementi a favore di un riscaldamento antropogenico senza precedenti. Qualora ce ne fosse ancora bisogno, i danni che il global warming fa sono irreversibili e lontanissimi dalle nostre realtà.

Serve ovviamente un cambio di rotta, ma a livello mondiale. Non basta solamente un comportamento individuale. Le scelte consapevoli e green di ognuno di noi sono sicuramente importanti, ma qui c’è in gioco il futuro dell’umanità. La politica e le istituzioni devono fare sicuramente la parte del leone.