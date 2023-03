Bene, semmai ci si fosse dimenticati del vortice polare niente paura: ci siamo noi a rinfrescare le idee. Abbiamo per qualche tempo tralasciato l’argomento perché le dinamiche atmosferiche descritte probabilmente fino alla nausea stavano andando in porto e quindi era inutile stare a commentare sempre le stesse cose.

Ora che però gli effetti di quelle dinamiche stanno per palesarsi dobbiamo necessariamente aggiornarvi e aggiornare quelle che potrebbero essere condizioni meteo climatiche della seconda metà di marzo.

In troppi stanno dando per scontato l’anticiclone, in troppi stanno già parlando di caldo anomalo solo ed esclusivamente per il semplice fatto che per un po’ di giorni avremo un’alternanza tra perturbazioni atlantiche e miti rimonte anticicloniche. Occhio però a dare tutto per scontato perché marzo, ne siamo certi, riserverà non pochi colpi di scena.

Sapete il motivo per il quale spesso si criticano determinate proiezioni? Beh, è molto semplice: perché si guardano esclusivamente i modelli cosiddetti deterministici. Non solo, ciò che si guarda non si osserva con attenzione e sappiamo che guardare e vedere sono due concetti profondamente diversi.

Bando alle ciance però, nella seconda metà di marzo sarà bene tenere giubbotti pesanti, guanti, sciarpe a portata di mano. Perché torneremo a parlare di colpi di coda dell’inverno, torneremo a parlare molto probabilmente di nevicate a bassa quota, torneremo a parlare di un marzo ancora una volta pronto a stupirci.

Guardate, in conclusione possiamo dirvi che siamo pronti a scommettere su quanto stiamo scrivendo. Se dovessimo poi sbagliare avranno ragione quelli del tutto troppo facile. Ovvero alta pressione vita natural durante.