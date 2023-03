Conto alla rovescia verso Pasqua, conto alla rovescia verso i primi giorni di aprile durante i quali ci aspettiamo un netto cambiamento delle condizioni meteo climatiche.

Arrivano infatti le conferme che stavamo cercando, ovvero i centri di calcolo internazionali sono ormai allineati sul peggioramento del quadro meteorologico nel corso dei prossimi giorni. Prima però dovremo affrontare una temporanea fiammata africana, dettata come sempre del anticiclone subtropicale che farà schizzare rapidamente verso l’alto le temperature.

Una situazione tutt’altro che semplice, infatti il surplus termico che si verrà a creare potrebbe rappresentare un problema nel momento in cui aria fredda dovesse piombare repentinamente nel Mediterraneo.

Ipotesi quest’ultima che dobbiamo prendere seriamente in considerazione perché a quanto pare nel corso del fine settimana un primo nucleo di aria fredda proveniente dall’Europa nord-orientale potrebbe minacciare molto da vicino le nostre regioni. Diciamo che sarà un cambiamento veramente forte, ma se avete seguito gli approfondimenti delle settimane scorse non dovrebbe cogliervi impreparati.

Approfondimenti che vi ricordiamo indicavano la via del brutto tempo, soprattutto la via del freddo. Freddo che potrebbe effettivamente condizionare il periodo pasquale e come spesso capita con Pasqua ad aprile il colpo di coda dell’inverno potrebbe non essere per nulla simpatico.

Le precipitazioni, in virtù dei contrasti termici, potrebbero essere particolarmente forti e se le temperature dovessero consentirlo potremmo assistere a precipitazioni nevose a bassa quota o comunque a quote insolitamente basse per il periodo. Concludiamo dicendovi che aprile potrebbe veramente riservare sorprese una dietro l’altra, potrebbe fare ciò che non ha fatto marzo.