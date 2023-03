C’è ancora tutta una stagione primaverile da vivere, eppure l’attenzione di tantissime persone (meteo appassionati e non) è già rivolta alla prossima stagione estiva.

Tutti a chiedersi: come sarà l’estate 2023? È ancora: sarà terribilmente calda? Beh, quesiti assolutamente leciti perché veniamo da una continua escalation del caldo subtropicale. Ogni anno va sempre peggio, ricordiamoci quello che è accaduto nel corso dell’estate 2022, perché ricordarsi certi estremi serve a non abbassare mai troppo la guardia.

Purtroppo stiamo constatando una continua accelerazione degli eccessi termici, ovviamente delle anomalie termiche positive. Basta il minimo spiffero d’aria mite per farsi che le temperature schizzino repentinamente al di sopra delle medie stagionali. Stiamo avendo un esempio proprio in questi giorni e altre ancora ne avremo prossimamente.

Figuriamoci nel momento in cui arriverà l’estate, o magari già del mese di maggio quando le rimonte anticicloniche africane diventano invadenti. Bene, effettivamente ci sarà da preoccuparsi perché il caldo potrebbe essere il peggiore di sempre. Ogni anno è peggio dell’anno precedente, ogni estate e più calda della precedente, per questo motivo ci aspettiamo che eventuali ondate di caldo potrebbero raggiungere picchi eccezionalmente alti.

Attenzione però, ciò non toglie che la nostra idea sull’estate 2023 sia di altra natura ovvero come scrivemmo qualche tempo fa ci aspettiamo un’estate per certi versi normale. Probabilmente un po’ più capricciosa del solito, con delle fasi rinfrescanti instabili che dovrebbero mettere fine alla canicola.

Sì, perché il caldo comunque arriverà, ci farà sudare parecchio, come detto potrebbe essere il caldo peggiori di sempre. Però quest’anno potrebbe durare di meno.