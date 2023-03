Visto e considerato quanto accaduto durante l’inverno possiamo dire che quest’anno c’è andata di lusso. Non siamo qui a parlare di un inverno pessimo, dell’ennesimo inverno peggiore di sempre anche se è vero che a volte al peggio non c’è mai fine.

Siamo qui a parlare di un altro argomento, ovvero di come le condizioni meteo climatiche negli ultimi anni abbiano poco senso o comunque un senso ben più profondo delle semplici apparenze. Per capirlo in profondità bisogna accettare il fatto che stiamo vivendo un’era climatica totalmente diversa dalle precedenti.

Non sta a noi ricercare i motivi, per questo ci sono i climatologi che si stanno arrabattando da tempo per darci delle spiegazioni scientifiche. Noi non possiamo far altro che prendere atto dei mutevoli cambiamenti stagionali, anzi di stagioni meteo ribaltate come un calzino.

In un precedente editoriale, forse qualcuno ricorderà, affermammo l’assenza delle mezze stagioni o comunque di un profondo cambiamento tanto dell’autunno quanto della primavera. Due stagioni che spesso e volentieri somigliano più a un’estate posticipata o anticipata piuttosto che somigliare appunto all’autunno e alla primavera.

Succederà anche quest’anno? Beh, la primavera se dovessimo considerarla dal punto di vista astronomico non è ancora cominciata ma diciamo che qualche idea ce la potremmo fare con precisione tra non molto. Diciamo anche che l’autunno potrebbe riservare dei colpi di scena perché come abbiamo scritto più volte i pattern climatici ultimamente lasciano intravedere interessanti variazioni nella circolazione emisferica.

Variazioni che potrebbero ripercuotersi ovviamente nei prossimi anni, infatti stiamo parlando di dinamiche che necessitano di tempo per potersi concretizzare. Al di là di ciò, comunque, speriamo che la primavera ormai incombente non sia destinata a proporci l’anticiclone vita natural durante. Altrimenti, chiaramente, sarebbe una stagione (l’ennesima) senza senso.