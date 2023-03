Beh, diciamo che la prossima settimana gli argomenti meteo climatici non mancheranno affatto. Nel frattempo nel corso delle ultime ore l’aria fredda ha spazzato le nostre regioni, determinando un crollo delle temperature e la ricomparsa della neve sia sulle Alpi sia lungo l’Appennino.

Temperature che però nei prossimi giorni anzi, tra qualche ora, riprenderanno a salire per via di una nuova espansione del promontorio anticiclonico subtropicale sull’Italia. Temperature che raggiungeranno picchi particolarmente incisivi soprattutto al centro-sud e nelle due isole maggiori, al punto tale che in qualche caso potrebbero sfiorare valori di inizio estate.

Tutto però avrà durata limitata perché nel corso dei primi giorni di aprile avremo un vero e proprio “sprofondo” meteo. La circolazione europea subirà pesanti cambiamenti, quei cambiamenti che avevamo ampiamente descritto nelle settimane precedenti e che riguardavano principalmente il vortice polare.

Ecco le che finalmente si riverseranno in troposfera, creando i presupposti per un mese di aprile a dir poco capriccioso e probabilmente persino fresco (se non a tratti addirittura freddo).

Diciamo questo: la prima decade di aprile potrebbe essere veramente instabile. Aggiungiamo poi che al momento non è possibile darvi dettagli previsionali concreti perché le soluzioni proposte dai vari modelli previsionali, pur comunque orientate tutte nella direzione dell’instabilità atmosferica, mostrano differenze importanti soprattutto in termini di temperature e quindi dell’incisività del freddo che comunque andrà quasi sicuramente a colpire ampie zone d’Europa.

I dettagli verranno presi in considerazione al momento opportuno, questo è abbastanza logico, però consentiteci di dirvi che se aprile confermerà realmente quanto ci aspettiamo potrebbe lasciare il segno. Un segno indelebile sul percorso della primavera.