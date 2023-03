Proviamo a capire quali sono le cose che non vanno. Ovviamente stiamo parlando di condizioni meteo climatiche, quindi non prendiamoci troppo sul serio anche se va detto che la meteorologia è una scienza serissima e le ripercussioni di determinati scenari atmosferici possono essere gravi. Giusto per non andare troppo lontano basterebbe citare la siccità.

Ecco, proprio parlando di siccità dobbiamo dirvi che le piogge sono mancate anche nel mese di marzo e questo sicuramente non è un bene. Anzi, non va per niente bene o se preferite va proprio male.

Poi lo abbiamo detto lo ripetiamo non è giusto generalizzare perché comunque alcune zone d’Italia hanno ricevuto nell’arco dell’inverno e anche a marzo delle precipitazioni di un certo tipo. Però dovessimo fare un bilancio generale beh, marzo non è stato sicuramente un mese pazzerello.

Ciò però non significa che la primavera non abbia il tempo di mettersi a posto, infatti stiamo per entrare nel mese di aprile le condizioni del tempo cambieranno davvero drasticamente.

Poi ci sarà maggio, un altro mese che potrebbe riservare delle sorprese non di poco conto. Alcuni mesi di maggio del nuovo millennio, ad esempio, sono stati tra i più piovosi di sempre magari non per tutte le regioni in alcune zone d’Italia si ricordano mese di maggio ricchi di precipitazioni.

Alla fin dei conti, come detto, la primavera ancora tutte le carte in tavola per rivelarsi una stagione soddisfacente dal punto di vista delle precipitazioni. Per questo motivo invitiamo tutti a non perdere ancora la speranza e invitiamo gli amanti del caldo del bel tempo a pazientare un attimo perché in questo periodo abbiamo bisogno di ben altre condizioni meteo.