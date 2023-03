Anzitutto dobbiamo dire che è appena iniziata la seconda metà di marzo quindi prima di catapultarci in complesse proiezioni meteo climatiche mensili dovremo cercare di capire cosa succederà effettivamente da qui a due settimane perché gli accadimenti atmosferici in corso potrebbero avere delle ripercussioni importanti anche sull’andamento di aprile.

In modo particolare dovremo prestare molta attenzione a quello che succederà nell’ultima settimana di marzo, i segnali lanciati dai modelli previsionali infatti ci dicono che il trambusto atmosferico in corso potrebbe avere delle ripercussioni non indifferenti proprio sull’ultima parte di questo mese.

In un recente approfondimento abbiamo evidenziato come per quel periodo si prospetti un colpo di coda dell’inverno, se poi sarà più o meno consistente lo vedremo.

L’elemento però più importante, secondo noi, è che il trambusto atmosferico di cui sopra oltre a riportarci il freddo in quel periodo potrebbe condizionare in maniera importante gran parte del mese di aprile. Un mese di aprile che per certi versi potrebbe essere clamoroso, tant’è che anche in alcune proiezioni stagionali (ovviamente provenienti dai centri di calcolo internazionali) possiamo intuire elementi di discussione di un certo livello.

Potrebbe essere un mese di aprile molto instabile e decisamente fresco, se non addirittura a tratti freddo. Gli scambi meridiani potrebbero fare la voce grossa, significa che le rimonte anticicloniche si proietterebbero a nord come se nulla fosse, contestualmente le masse d’aria fredda del circolo polare artico potrebbero spingersi fino sul Mediterraneo.

Sbalzi termici imponenti, se preferite contrasti termici cattivissimi che potrebbero innescare fortissime fasi di maltempo associate a crolli termici che andrebbero a favorire nevicate a bassa o bassissima quota. Questo, in definitiva, lo scenario che si potrebbe spalancare davanti a noi nel corso del prossimo mese.