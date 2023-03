Stagione di transizione, lo abbiamo detto e lo ripetiamo al pari dell’autunno. Solamente che le condizioni meteo climatiche della primavera spesso e volentieri sono ben più turbolente di quelle autunnali.

Chiaro, non possiamo fare di tutta l’erba un fascio, è vero infatti che anche l’autunno quando ci si mette capace di generare condizioni di maltempo estreme. Soprattutto in questi ultimi decenni, che hanno visto le estati portarci caldo furioso e lasciarci in eredità dei surplus termici da far paura. Inevitabile a quel punto che le prime perturbazioni atlantiche scatenassero il putiferio.

Stavolta però siamo più concentrati sulla primavera, infatti continuiamo a credere che si stiano creando le condizioni ideali per scambi meridiani come non se ne vedevano da anni. Continuiamo a credere che masse d’aria fredda davvero imponenti, provenienti dal circolo polare artico, possano invadere a più riprese il Mediterraneo.

Immaginate cosa potrebbe succedere nel momento in cui queste masse di aria fredda dovessero scontrarsi magari con i primi caldi provenienti dal Nordafrica: il putiferio.

Teniamo conto che stiamo andando incontro alla stagione dei temporali, temporali che quest’anno potrebbero essere davvero cattivi e riproporsi frequentemente. Temporali che potrebbero essere anche nevosi, pertanto non possiamo escludere che nelle prossime settimane si possono verificare abbondanti nevicate anche a quote insolite per il periodo.

Lo stesso dicasi di aprile, che quest’anno rischia veramente di assomigliare più all’inverno piuttosto che la primavera. Capite bene che gli amanti del bel tempo e delle miti temperature primaverili molto probabilmente dovranno aspettare un bel po’, ciò non toglie comunque che da qui a maggio si possano realizzare temporanea rimonta anticicloniche sostenute dall’aria calda subtropicale.

Concludiamo l’approfondimento invitandovi a seguire costantemente i nostri aggiornamenti perché la situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro.