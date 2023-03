Bene, c’eravamo lasciati commentando delle proiezioni meteo climatiche sicuramente altalenanti e sicuramente tipiche del mese di marzo. Un mese, lo sappiamo, che quando ci si mette è capace di travestirsi da inverno, la primavera, qualche volta anche d’estate anticipata, magari anche l’autunno.

Quello che possiamo affermare dopo aver guardato i vari modelli previsionali è che non ha la minima intenzione di smentirsi. Stavolta non è un singolo centro di calcolo internazionali a mostrarci delle proiezioni davvero altalenanti, stavolta sono un po’ tutti i modelli che ci dicono che il meteo da qui a un paio di settimane sarà caratterizzato da tutta una serie di condizioni diverse.

Come saprete nelle ultime ore è intervenuto un cambiamento che lo percepiamo maggiormente nei prossimi giorni, ovvero le correnti atlantiche stanno provando a prendere il sopravvento e ci aspettiamo il transito di alcuni fronti perturbati che porteranno le precipitazioni sui settori occidentali dello stivale e lungo le Alpi.

Nel frattempo una struttura di alta pressione di matrice subtropicale si posizionerà sulla vicina penisola iberica e la sua propaggine orientale bacerà temporaneamente il nostro paese determinando un’impennata delle temperature che per la prima volta da inizio mese si porteranno su valori ben oltre le medie stagionali.

Ma come avevamo detto anche giorni scorsi al momento non c’è preoccupazione circa la durata della fase anticiclonica. Infatti pare che nel corso della prossima settimana una saccatura di origine Nord atlantica sia in grado di inserirsi sui nostri mari generando un vivace peggioramento del tempo è un corposo abbassamento delle temperature.

Vedremo poi quali saranno i fenomeni attesi, quello che più possiamo dire al momento è che molto probabilmente i contrasti termici che si scateneranno potrebbero dar luogo a fenomeni localmente intensi. Insomma, il meteo di marzo come sempre è peggio delle montagne russe, un continuo saliscendi.