L’aria fredda che dovrebbe venire a trovarci nel corso delle prossime settimane, perché ormai possiamo dire che è quasi certo, rappresenterà un elemento di novità meteo climatica veramente incredibile.

Nonostante si sia scritto decine di volte che il cambiamento sarebbe arrivato quanto stanno dipingendo i vari modelli previsionali deve farci alzare la guardia. Per quale motivo? Beh, perché il saliscendi termico che stiamo registrando e che continueremo a registrare potrebbe tramutarsi in inevitabili contrasti termici.

Tenete conto infatti che attualmente le temperature sono superiori alle medie stagionali un po’ dappertutto, in alcune regioni possiamo affermare che faccia persino un po’ di caldo. Provate quindi immaginare che cosa succederà nel momento in cui arriverà il freddo, anche perché sarà un irruzione piuttosto irruenta destinata a far letteralmente crollare le temperature.

Passeremo da condizioni climatiche tardo primaverili a condizioni climatiche pienamente invernali. La risposta del Mediterraneo potrebbe essere cattiva, ovvero potrebbero crearsi le condizioni ideali per lo sviluppo di aree cicloniche foriere di precipitazioni particolarmente forti.

Stiamo parlando di nubifragi, temporali, grandinate, ovvero di quei fenomeni tipici della primavera o comunque delle situazioni in cui i contrasti termici appunto la fanno da padrone.

Poi molto probabilmente ci saranno anche le nevicate a bassa quota, ma di questo parleremo a tempo debito ovvero nel momento in cui saremo in grado di dirvi quanto effettivamente scenderanno i termometri. Attualmente possiamo dirvi che la prima decade di aprile, quindi anche le festività pasquali, potrebbero essere caratterizzate da anomalie termiche negative. Il che chiaramente rappresenterebbe una novità clamorosa rispetto a quanto avvenuto anche per lunghi tratti del mese di marzo.