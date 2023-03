Cos’è che potrebbe scioccare dal punto di vista meteo climatico? Beh, sicuramente eventi estremi o ancor peggio catastrofici. Le alluvioni, ad esempio, queste sì che rappresentano un accadimento meteorologico scioccante. Cos’altro poi?

Un altro esempio potrebbero essere le devastanti grandinate, quelle dai chicchi enormi capaci di creare ingenti danni alle strutture e più facilmente alle automobili. Un evento che negli ultimi anni si sta presentando sempre più spesso anche alle nostre latitudini a causa della ben nota estremizzazione meteo climatica.

Ecco, questi potrebbero essere elementi meteorologici scioccanti. A questo punto viene da domandarsi se c’è qualcosa di simile portata all’orizzonte perché in giro per la rete si legge di tutto di più.

Bene, la risposta è no. All’orizzonte non vi è nulla di tutto ciò. Ne piogge capaci di alluvionale ne grandinate capaci di devastare. L’unica cosa che si vede all’orizzonte è la tipica dinamicità di marzo che poi potrebbe sfociare in episodi anche cattivi ma per cattivi intendiamo ad esempio i forti temporali tipici della primavera.

Per carità, non possiamo escludere che localmente possono crearsi anche dei disagi, ma quelli sono dettagli che si potranno prendere in considerazione solamente a ridosso degli eventi. Non prima.

Non scherziamo quindi su, il meteo shock è tutta un’altra cosa. Poi se si vuole cercare a tutti i costi lo scoop mediatico, ok, lo si faccia pure ma noi preferiamo star fuori da questo giochino. Preferiamo invece essere il più oggettivi possibile, anche commettendo errori di valutazione che nello stilare una proiezione vanno messi in preventivo.